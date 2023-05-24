İhracatçı ve ithalatçılar için TAREKS girişlerine kolaylık Ticaret Bakanlığı, ihracatçı ve ithalatçıların TAREKS'te e-Devlet şifresiyle işlem yapabileceğini duyurdu.

AA

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS), piyasaya sunulacak ürünlerin denetiminde kullanılıyor.

Ticaret Bakanlığı, TAREKS girişte ve başvuru işlemlerinde e-Devlet şifresinin kullanımını devreye aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasaya güvenli ürünlerin sunulması için ithal sanayi ürünlerinin ithalat aşamasında, Türk malı imajının yurt dışında korunması için de bazı tarım ürünlerinin ihracat aşamasında TAREKS üzerinden ürün güvenliği ve ticari kalite denetimlerine tabi tutulduğu belirtildi.

"TAREKS'e girişte ve başvuru işlemlerinde e-Devlet şifresinin kullanımı devreye alınmıştır"

Mevcut durumda sisteme giriş ve başvuru işlemlerinin elektronik imzayla sağlandığı anımsatılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

Bakanlığımız tarafından yapılan güncellemeyle ihracatçı ve ithalatçılarımızın başvurularını daha kolay ve alternatif bir yolla yapabilmelerini teminen, TAREKS'e girişte ve başvuru işlemlerinde e-Devlet şifresinin kullanımı devreye alınmıştır.

İşlemlere hız kazandırıldı

Açıklamada, kullanıcıların bundan böyle TAREKS'e e-Devlet şifreleriyle bir kez giriş yaptıktan sonra sistem içinde yaptıkları onay işlemlerinde tekrar şifre girmeye veya elektronik imza kullanmaya gerek duymayacağı vurgulanarak, şu bilgi verildi: