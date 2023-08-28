İhracatçılara yönelik yeni kredi paketi devreye alındı İhracatçıların krediye ulaşım sorunları yeni bir paketle çözüme kavuşuyor. TİM ve 11 bankanın birlikte oluşturduğu yeni kredi paketi tanıtıldı.

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Finansmana erişimde ihracatçılara kolaylık sağlayacak "Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi" gündemde.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 bankanın katılımlarıyla gerçekleştirilen yeni oluşumla ihracatçı firmalar, azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.

TİM ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank iş birliğiyle ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alındı.

İhracat kredisinden TİM'e üye firmalar yararlanabilecek.

Kredi vadeleri de uzatılabilecek

Birlik üyesi firmaların, azami kredi tutarı kadar ihracat bedellerini anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda kredi vadeleri de belirli sürelere kadar uzayabilecek.

Firmalar, tercihleri doğrultusunda rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

36 aylık kredi imkanı

Rotatif kredi seçeneğiyle 12 aylık bir süre ile başlayan kredi vadesi, firmaların azami kredi tutarı kadar ihracat alacaklarını anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda maksimum 36 aya kadar çıkabilecek.

Tek seferlik kredi yerine sürekli bir finansman akışı sağlanacak

Bu şekilde, tek seferlik kredi yerine sürekli bir finansman akışı sağlanarak ihracatçılara kesintisiz kaynak desteği verilmesi hedefleniyor. Taksitli kredi seçeneğinde ise vade süresi azami 24 ay olarak uygulanacak. Tüm kredi türlerinde, yasal gereklilikler nedeniyle ihracat taahhütlerinin kapanma süresi ise 24 ay olacak.

"1 milyar dolarlık paketin finansman noktasında müşterimize çok faydalı olacak"

İmza töreninde konuşan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Bankalar Birliği üyesi 11 banka ile yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ihracat paketi üzerinde anlaşma yapmak üzere toplandıklarını anımsatarak, şöyle devam etti: