İhracatçıya kredide garantili kefalet desteği

Türkiye'nin ihracatında yaşanan artışın devam edebilmesi ve koronavirüs salgınından kaynaklanan ham madde fiyat yükselmeleri ile başa çıkılabilmesi için TİM, önemli bir adım attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kendisine bağlı kurularla el ele vererek bir fon oluşturdu. Bu fona kaynak sağlayacak olan kurumlar, böylelikle ihracat yolunda başarısız olan faaliyetler için alınan kredilere garanti vermiş sayılacak.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonu’nun (İGF) yapısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İHRACATI ÖNCELEYEN YATIRIMLARA UZUN VADELİ KREDİ, KGF TEMİNATIYLA SAĞLANACAK

Bu fonun, ihracatçıların teminat ve dolayısıyla kredi sorununa çözüm getireceğini ifade eden Gülle, oluşacak teminat havuzuyla ihracatçılara Hazine garantisi içinde Merkez Bankası kaynaklarının Eximbank üzerinden kullandırma imkanı açılacağını anlattı.

Gülle, büyük bir sistemin kurgulandığına işaret ederek, "Buradaki kaynak tamamen ihracatçı birliklerimizin yedek akçelerinden ve kaynaklarıyla desteklenecek, hepsinin katılımıyla oluşacak bir havuzdan İGF kurulacak, fon da ihracatçıya kefil olacak. Bu model, teminat mektubu sorununu ortadan kaldıracak. Şu anda teminat mektubu olmadan Eximbank'tan kaynak kullanmanız mümkün değil. Teminatınız varsa kredi alabilirsiniz. Bu ihracatçıları ciddi şekilde kilitliyordu, fabrikasını, arsasını bankaya ipotek veriyor ancak çok düşük değer üzerinden ipotekli olduğu için teminat yaratmakta ve kredi almakta zorluk yaşıyorlardı." dedi.

“BANKACILIK SİSTEMİNİ BİLE ETKİLEYECEK KADAR ÖNEMLİ BİR REFORM”

Bu konunun, geniş bakıldığında bankacılık sistemini bile etkileyecek kadar önemli bir reform olduğunu vurgulayan Gülle, şöyle konuştu:

"Buradaki sistemle teminat olmadan firmalarımızın İGF üzerinden alacakları kredilerle, ihracata oluşturulacak fon paralelinde 300-400 milyar liralık kaynak yaratma arzusundayız. Çünkü aylık ihracatımız artık 20 milyar dolar. Doğal olarak daha çok finansmana ihtiyaç var.

KORONAVİRÜS SALGINININ GETİRDİĞİ YÜKLERİ ÇÖZECEK

Pandemi nedeniyle dünyada ham madde, lojistik ve enerji maliyetleri çok yükseldi. Bunların hepsinin getirdiği yükleri çözecek bir fonumuz var. İhracatçının kendine güvenen bir sistemi var. Bu sistem ihracatçının yaktığı ışığın dibine ışık vermesidir."

"İHRACATÇI SORUN YAŞARSA SİSTEM"E BİZ ÖDÜYORUZ VE KEFİL OLUYORUZ

Gülle, fon sistemiyle ihracatçının sorun yaşadığı krediye kefil olunacağını ve bunun ödeneceğini aktararak, "İhracatçı sorun yaşarsa sisteme biz ödüyoruz ve kefil oluyoruz. İhracatçıya kefil olan bir ihracatçı fonu oluşturuyoruz. Sadece ihracatçıya yönelik Kredi Garanti Fonuna benzer bir yapı oluşturuyoruz.

FONUN KAYNAĞI İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE TİM

Bunun kaynağı, ihracatçı birlikleri ve TİM'in kaynaklarıdır. Bu yapıyla bütün ihracatçılarımıza kefil ve garanti olarak Eximbank üzerinden kaynak kullandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.