İki ay bayatlamıyorlar: Kalecik köy ekmeği ve çöreği Ankara'nın Kalecik içesinde yöreye özgün ürünlerle yapılan ve coğrafi işeret alan iki ürün var

İHA

Kalecik Çöreği ve Kalecik Köy Ekmeği, Ankara'ya bağlı Kalecik ilçesinin meşhur coğrafi işaretli ürünleri.

Bu ürünleri üreten ustalar, lezzet sırrının ilçede yetişen yağlı cevizler olduğunu söylüyor.

Ankara’nın Kalecik ilçesinde fırıncılar tarafından üretilen ve coğrafi işaretli ürünler arasında yer alan Kalecik Çöreği ve Kalecik Ekşi Mayalı Köy Ekmeği, Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılıyor.

İlçede üretilen coğrafi işaretli ürünler ayrıca ilçeye yerli ve yabancı turist çekmesiyle birlikte ilçenin ekonomisine de önemli derecede katkı sağlıyor.

Coğrafi işaret aldılar

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ve coğrafi işaret alan Cevizli Kalecik Çöreği ve Kalecik Ekşi Mayalı Köy Ekmeği’nin lezzeti ve şöhreti tamamen doğal ve yerli ürünler kullanılıyor olmasından kaynaklanıyor.

Kullanılan malzemeler Kalecik’te doğal olarak yetiştiriliyor

Çörek ve ekmekte kullanılan malzemelerin tamamen Kalecik’te doğal olarak yetiştirilmiş olduğuna vurgu yapan 20 yıllık çörek ustası İbrahim Sazak, "Kalecik Çöreği’nin ünlü olmasının sebebi ilçemizde bulunan Şeyh Mahmut ve Gölköy köyünde yetişen yağlı cevizlerdir." dedi.

20 yıldır ekmek ve çörek yapıyor

Babadan kalma fırınını 20 yıldır işleterek günde onlarca ekmek ve çörek üreten İbrahim Sazak, şöyle konuştu:

Ben bu işi burada 20 senedir yapıyorum. Burası bana babamdan kaldı. Yöremize özel cevizli çörek ve köy ekmeğimizi yapıyoruz. Bunun yanında bazlama ve yufka da yapıyoruz. Ayrıca Kalecik Karası Üzümünden pekmezimizi yapıyoruz. Kalecik Çöreği’nin ünlü olmasının sebebi ilçemizde bulunan Şeyh Mahmut ve Gölköy köyünde yetişen yağlı cevizlerdir. Bu cevizler yağlı oldukları için fırında erimezler. İlçemizin kendi cevizleridir, ithal değildir. İthal olan cevizler yağda eridikleri için tat vermiyor. Bu çöreğe tat veren kendi yetiştirdiğimiz cevizlerdir. Çörekte kullandığımız un kendi köyümüzün unudur.

"Ürünleri yerli ve yabancı turistlere satıyoruz"