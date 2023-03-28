İki ayda 6,5 milyon dolarlık bal ihraç edildi Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, ocak ve şubat ayında bal üretimi ile ilgili verileri paylaştı.

AA

Bal, Doğu Karadeniz için önemli bir ihraç ürünü.

Sektörün bu ürünün ihracatından beklentileri yüksek.

Türkiye'den 2023'ün ilk iki ayında yapılan bal ihracatı 6 milyon 485 bin 105 dolara ulaştı.

26 ülkeye bal gönderildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 2 ayında 26 ülkeye bal ihraç edildiğini açıkladı.

Toplamda 2 bin 76 ton bal ihraç edildi

Ocak-şubat döneminde bal ihracatının 2 bin 76 tona ulaştığını ifade eden Gürdoğan, bu ihracattan 6 milyon 485 bin 105 dolar gelir sağlandığını belirtti.

"ABD, İsrail ve Almanya'nın en fazla bal ihraç edilen 3 ülke"

Gürdoğan, ABD, İsrail ve Almanya'nın en fazla bal ihraç edilen 3 ülke olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

Bal dış satımımızda 1 milyon 881 bin 9 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. ABD'yi 1 milyon 593 bin 938 dolarla İsrail, 963 bin 153 dolarla da Almanya takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı Bulgaristan, Suudi Arabistan, İrlanda, Hong Kong, Libya, Avusturalya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne de bal ihraç edildi.

"Bal ihracatında Suudi Arabistan başı çekti"

Gürdoğan, bölgeden yapılan bal ihracatında ise Suudi Arabistan'ın başı çektiğini dile getirerek, yılın 2 ayında Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda ve Katar'a da bal ihraç edildiğini kaydetti.

Turizm potansiyelinin bal ihracatını etkilediğinin altını çizen Gürdoğan, bu ürünün ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu, sektörün çok daha iyi noktalara geleceğine inandığını sözlerine ekledi.