İkili ticareti geliştirecek hamle! Türk iş heyeti Irak'a gidiyor Türkiye-Irak ticari ilişkilerinin geleceği için yarın önemli bir adım atılacak. Ticaret Bakanı Bolat liderliğindeki ticaret heyeti, Irak'a giderek önemli temaslar kuracak.

AA

Türkiye ve Irak arasındaki ticari yakınlaşma devam ediyor. Türkiye'nin dış ticaretinde en önemli ülkelerden biri olan Irak ile ekonomik ilişkiler yeniden hayat buluyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası çatı kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte yarın Irak'a ziyarette bulunacak.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da güçlendirilmesi konuşulacak.

Toplantılarda Iraklı yöneticilerle temas kurulacak ve yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Irak ekonomi yönetimi ile temas kurulacak

Bakan Bolat, ziyaret çerçevesinde, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edilecek.

Bolat, ayrıca Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim, Ulaştırma Bakanı Razzak Mheybis Acimi El-Sadavi, İmar ve İskan Bakanı Bengin Rekani ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Türk firmalarının Irak’taki rolünün güçlenmesi amaçlanıyor

Ziyaretin amacı, Türk firmalarının Irak’taki rolünün güçlendirilmesine yönelik girişimlerde bulunmak.

Irak'a ihracat yüzde 24 arttı

Irak'a ihracat 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 13,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

İkili ticaret hacmi rekor kırdı

Aynı yıl Irak'tan ithalat yüzde 24 artışla 10,4 milyar dolar olurken ticaret hacmi 24,2 milyar doları buldu. İkili ticaret hacmi ve Irak'a ihracata ilişkin rakamlar, rekor niteliği taşıyor.

Müteahhitlik firmaları tarafından Irak'ta bugüne kadar 33,3 milyar dolar değerinde 1.080 proje üstlenildi.

Türk firmaları tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen 3'üncü ülke

Bu rakam Irak’ı, Türk firmaları tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen 3'üncü ülke konumuna getirdi.