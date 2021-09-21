İkinci çeyrekte 2.2 milyar lira tutarında kredi takibe düştü

TBB'nin “Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri” raporu verilerine göre, 2021-Nisan-Haziran döneminde takibe düşen kredi miktarı, kredilerin yüzde 2,6’u kapsayan 2 milyar 246 milyon lira oldu.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) ikinci çeyrek “Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri” raporuna göre, Haziran 2021 itibariyle, tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 25 milyon 529 bin kişi, kredi miktarı ise yaklaşık 656 milyar lira olarak gerçekleşti.

NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİNDE 3.4 MİLYON KİŞİ, 88 MİLYAR TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ KULLANDI

2021 yılı Nisan-Haziran döneminde 3 milyon 453 bin kişiye, 88 milyar lira tutarında tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırıldı.

KREDİ KULLANAN KİŞİ SAYISI BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ

Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39, kredi miktarı ise yüzde 26 azalırken, bir önceki çeyreğe göre ise kredi kullanan kişi sayısı yüzde 5, kredi miktarı ise yüzde 8 arttı.

KREDİ KULLANAN TOPLAM KİŞİ SAYISI 25.5 MİLYON KİŞİ OLDU

Haziran itibariyle tüketici kredileri ve konut kredileri bakiyesi yaklaşık 656 milyar lira, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 25 milyon 529 bin kişi oldu. Toplam kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1 oranında arttı.

TÜKETİCİ VE KONUT KREDİLERİ BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 2 ARTTI

Tüketici kredisi ve konut kredileri toplam bakiyesi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2 oranında büyüdü.

MAL VE HİZMET GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

Nisan-Haziran 2021 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde ihtiyaç kredileri yüzde 81 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu sırasıyla, yüzde 16 ve yüzde 3 pay ile konut ve taşıt kredileri izledi. Aynı dönemde 3 milyon 453 bin kişi 71 milyar lira tutarında ihtiyaç kredisi, yaklaşık 60 bin kişi yaklaşık 14 milyar lira tutarında konut kredisi ve 25 bin kişi 3 milyar lira tutarında taşıt kredisi kullandı.

2.2 MİLYAR LİRA TUTARINDA KREDİ TAKİBE DÜŞTÜ

Bu dönemde takibe alınan kredi miktarı, 2 milyar 246 milyon lira ile aynı dönemde kullandırılan kredilerin yüzde 2,6’sını oluşturdu. Söz konusu kredilerin yüzde 1’ini taşıt, yüzde 14’ünü konut, yüzde 85’ini ihtiyaç kredileri oluşturdu.