İkinci el otomobil fiyatları pazarı hareketlendirdi

Mart ayında başlayacak kademeli normalleşme süreci ile ikinci el otomobil piyasasından hareketlilik sinyalleri geldi.

Koronavirüs salgını sonrası sürekli yükselen otomobil fiyatları son haftalarda normale dönmeye başladı.

Küresel piyasalarda üretimin normale dönmesi ile ikinci el piyasaları hareketlendi.

Galericiler, normalleşme adımlarıyla birlikte ikinci el otomobil piyasalarında hareketlenme yaşanacağını düşündüklerini ifade ettiler.

SATIŞLAR ARTACAK

Galerici Uğur Potur, fiyatların yükseldiği bir dönemin olduğunu fakat şu anda fiyatların sabitlenmiş olduğuna dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:

“Yaz dönemine doğru araç satışları artıyor. Mart ayında kısıtlamaların kaldırılmasıyla ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesini bekliyoruz.”





“ARAÇ ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN”

Bir başka Galerici Nihat Karip ise şu sözleri kaydetti:

“Son iki haftadır piyasalarda olumlu bir hareketlenme var. Araç fiyatları çok yükseldi, çok fazla düşeceğini de düşünmüyorum. Kısıtlamaların kalkmasıyla mart, nisan aylarında daha fazla hareketlenme bekliyoruz. Araç almak için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Önceki haftalarla kıyaslarsak son iki haftadır daha fazla araç satıyoruz. Kısıtlamaların da kalkmasıyla piyasalarda hareketlenme olacaktır.”





"FİYATLAR ÇOK DÜŞMEZ"

Araba almak için uygun zaman olduğunu vurgulayan Ahmet Fidanlı isimli vatandaş, 3 aydır araç baktığı halde, yüksek fiyatlar nedeni ile alacağı arabayı yeni bulduğunu ifade etti.

Fiyatların dalgalanmasının biraz durduğunu belirten Fidanlı, araç fiyatlarının çok fazla düşeceğine inanmadığını ifade etti. Araç almak için uygun zaman olduğunu düşündüğünü söyleyen Fidanlı, “ İzmir’den İstanbul’a araç almak için geldim.” dedi.