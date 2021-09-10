İklim değişikliği tarımda hasarı artıracak

İklim değişikliği, son yılların küresel sorunlarından birisi olarak tarım ve hayvancılığı da yakından etkiliyor. Doğal afetler, sel ve yangın için uzmanlar, tarım sigortasına dikkat çekiyor.

Tarım Sigortaları Havuzu Genel Müdürü Serpil Günal, iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkilerinin görüldüğünü belirterek, "İklim değişikliğinin etkileri tarım sigortalarını kaçınılmaz kılıyor." şeklinde açıklama yaparak uygulanan çalışmalar ve aktarılan ödemeler hakkında bilgi verdi.

“KÜRESEL ISINMA 2030 YILINA KADAR 1,5 DERECE ARTACAK”

Günal, Birleşmiş Milletlere bağlı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporuna göre, küresel ısınmanın 2030 yılına kadar 1,5 derece artacağını ve nadir görülen aşırı hava olaylarının sıklaşacağını hatırlattı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜLKEMİZDE DE ETKİLERİNİ GÖSTERİYOR”

Günal, tarım sigortasının üretici ve yetiştiriciler için önemine işaret ederek, "İklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösteriyor. İklim değişikliğinin etkileri tarım sigortalarını kaçınılmaz kılıyor. Tarım sigortası ihmal edilmemesi gereken bir konu." ifadelerini kullandı.

“ORMAN YANGINLARI VE SELDEN ETKİLENEN ÜRETİCİLERİN ZARARLARI KARŞILANIYOR”

Günal, ülkenin pek çok noktasında meydana gelerek, can ve mal kayıplarına yol açan ve aynı zamanda tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkileyen orman yangını ve Batı Karadeniz'de etkili olan sel hadiseleri sebebiyle ekiplerin çalışmalarını büyük bir hassasiyetle ve titizlikle sürdürdüğünü aktardı.

“SEL NEDENİYLE 66 HASAR DOSYASINA 301 BİN LİRA HASAR ÖDENDİ”

Günal, Batı Karadeniz'de etkili olan sel sebebiyle Genel Müdürlükçe hasar raporlarının incelenmesi sonrasında dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve yetiştiricilere hasar ödemeleri yapılmaya başlandığına işaret ederek, "Sel nedeniyle Bartın, Kastamonu, Ordu ve Sinop'ta toplam 66 hasar dosyasına karşılık 301 bin lira hasar ödemesi gerçekleştirildi." diye konuştu.

​​​​​​​​​​​​“ANTALYA, YANGINDA EN ÇOK İHBAR ALINAN İLİMİZ”

Orman yangınlarının ardından Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, İzmir, Karaman, Aydın ve Burdur'dan yaklaşık binin üzerinde ihbar alındığına dikkati çeken Günal, şunları kaydetti:

"Antalya, 750 adet civarında hasar ihbarı ile en çok ihbar alınan ilimizdir. Bu ilimizdeki ihbarların büyük bir kısmını hayvan hayat sigortaları branşı oluşturmaktadır. Bu branşı, sera ve bitkisel ürün sigortaları branşları takip etmektedir.

YANGIN İÇİN ŞU ANA KADAR 11.6 MİLYON LİRA TESLİM EDİLDİ

Mevcut durumda dosyaları tamamlanan üretici ve yetiştiricilerimize 11 milyon 600 bin lira hasar ödemesi gerçekleştirilmiş olup, 503 bin lira daha ödeme yapılacaktır."