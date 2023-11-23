İklim değişikliğine uyum için 6,8 milyon euro hibe desteği verilecek Küresel iklim değişikliğine karşı şehirleri dirençli hale getirmek ve vatandaşların daha sağlıklı ortamda yaşamasını temin için hibe desteği gündeme geldi.

AA

İklim değişikliğine uyum eylemlerinin yerel koşullara göre planlanması için hibe destekleri planlandı. 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri kapsamında güçlü adımlar atılıyor.

İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, iklim değişikliğine uyum çalışmalarını desteklemek amacıyla toplam 6,8 milyon euro hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hasar, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) II kapsamındaki hibe programına ilişkin bilgi verdi.

Hasar, Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programıyla, toplumların dirençliliğinin artırılmasının, doğal kaynaklar ve ekosistemlerin geliştirilmesinin, etkilenebilir sosyal kesimlerin, şehirlerin ve ekonomik sektörlerin uyum kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri için çalışılıyor

İklim değişikliğine uyum eylemlerinin yerel koşullara göre planlanması gerektiğini belirten Hasar, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Paydaşlarla iş birlikleri arttı

Hasar, bir yandan çevrenin korunması ve geliştirilmesi adına çalışmalar yürütürken diğer yandan da iklim krizine karşı tüm paydaşlarla iş birliklerini artırdıklarını belirtti.

"Yeni hibe programı hazır"

Türkiye'nin tamamında iklim değişikliğiyle mücadeleyi temin etmek için hem rehberlik hizmetinde bulunduklarını hem de finansman desteği sağladıklarını ve bu kapsamda yeni hibe programının hazır olduğunu bildirdi. Hasar, şunları kaydetti:

Hibe Programı belediyeler, bölge ve il müdürlükleri, bölgesel kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, toplum temelli kuruluşlar, odalar, birlikler ve aynı zamanda etkilenebilir tüm noktalara ulaşacak.

6,8 milyon euro hibe

Yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum kapsamında 6,8 milyon avro hibe vereceğiz. 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ulusal İklim Değişikliği Uyum Planları'nda belirtilen eylemlerin hibe programıyla yerelde uygulanmasını hedefliyoruz. Yerelde iklim değişikliğine uyumu gerçekleştirdiğimizde, şehirlerimiz iklim değişikliğine karşı dirençli hale gelecek.

"Belediyeler için finansman desteği önemli"

Özellikle vatandaşlarımıza ilk hizmet noktası olan belediyelerimizin iklim değişikliğine uyum noktasında kendilerini güncellemeleri için bu finansman desteği büyük önem arz ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)