Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgül, iklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışların devam edeceğini belirtti.

Dünya genelinde iklim değişikliği yaşanıyor. Bilimsel platformlarda bunun sebepleri araştırılıyor.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdahir Özgül, son günlerde Avrupa ve Türkiye'de etkili olan sağanakların iklim değişikliğinin doğal sonucu olduğunu söyledi.

Yağışların devam edeceğini belirten Özgül, "İklimle alakalı genelde tarımsal meteorolojiyle ilgili de özelde bizim buna göre tedbirler alıp, çalışmalar yapıp, bu tedbirleri önceden vatandaşla veya kamuoyuyla paylaşıp, bu konuda belli şeyleri oluşturmamız gerekiyor.” dedi

İklim değişikliğinin etkisiyle yağışlar devam edecek ViDEO

"İKLİM KUŞAKLARI KAYDI"

Özgül, "Erzurum İklim Eylem Planı"nı hazırlarken, iklim kuşaklarının kaydığını belirlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"İklimin kuşakları kayıyor, yağış rejimleri önemli derecede mevsimsel olarak veya aylara göre yer değiştiriyor. Bu hem bitkisel üretimin yapılış şeklini hem arazinin yönetim şeklini hem de yöremizde yaygın bitki desenini değiştirebilecek durumlara geldi.

ÖNCE KURAKLIK, SONRA ŞİDDETLİ YAĞMUR FELAKETİ GETİRİYOR

Mesela çok kurak bir periyodun sonunda şiddetli bir yaz yağmuruyla, bu bir felakete dönüşüyor, toprak erozyonuna dönüşüyor, derelerle nehirlerle taşınarak hem yerleşim yerlerine zarar veriyor hem tarım arazilerine zarar veriyor. Ürünün dikildiği veya ekildiği dönemde olmayan yağış, hasat edildiği döneme denk geliyor.

BİTKİ DESENİ YENİDEN REVİZE EDİLMELİ

Öngörümüz ve çalışmamız şu yöndedir; özellikle bitki desenini bu değişen yağış koşullarına göre yeniden revize etmek durumundayız. Yazlık ekim mi yapacağız, kışlık ekim mi yapacağız? Erozyona karşı hangi tedbirleri hangi dönemde daha fazla alacağız ve bunun oluşturacağı taşkınların yerleşim yerlerinde vereceği zararları nasıl azaltacağız, bunun etkilerini tartışmamız lazım."

“DÜNYADA DURUM AYNI”

Çok uzun periyotta iklim değişikliklerinin gözlemlenebildiğini, artık iklimlerdeki sapmaları da kayıt altına alabildiklerini ifade eden Prof. Dr. Özgül şöyle devam etti:

"Mesela, aralık ve ocak aylarında bizim yerelde zemheri olarak nitelendirdiğimiz dönemde kar şeklinde değil de Erzurum'da yağmurlar yağdı, hiç görülmedik bir şekilde. Bu dünyanın başka yerlerinde de oluyor. Son dönemde gözlemliyoruz. Mesela Avrupa'da çok kurak geçen periyotlarda yağış düşmeye başladı. Çevre sorunu olmayan ülkelerde bile, yani erozyonu büyük ölçüde çözmüş ülkelerde bile önemli sorunlara, önemli hasarlara hatta can kaybına yol açacak sonuçlar elde etti. Bundan sonraki periyotta da bu gözlenebilir. Bununla ilgili tedbirleri almak ve bu konuda çalışmak, bu konuda yoğunlaşmak ve toplumda da önemli derecede bilinç oluşturmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum."