İklim değişikliğinin Trakya'daki ayçiçeğine etkisi açıklandı

İklim değişikliği tarımı anında etkiliyor. Özellikle kuraklığın vurduğu bitkilerden biri de buğday ve ayçiçeği olacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan'ın önderliğinde, Kırklareli'nde bulunan Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle araştırmalar başlatıldı.

METEOROLOJİK DEĞİŞKENLER ÖLÇÜLDÜ

Bu kapsamda, uluslararası standartlarda otomatik tarımsal meteoroloji istasyonları kullanılarak meteorolojik değişkenler ölçüldü. Ayrıca, bitki, toprak ve tarımsal faaliyetlerle ilgili veriler, arazi ölçümleri ve gözlemleri ile toplandı.

TRAKYA'DA BUĞDAY VE AYÇİÇEĞİ VERİMİ AZALACAK

Yapılan araştırmada, gelecekte bazı yıllar hariç genel olarak Trakya'da buğday ve ayçiçeği verimlerinde bir azalma meydana gelebileceği tespit edildi.

"BİTKİ VERİMLİLİĞİ, GELECEK PLANLARI İÇİN ÖNEMLİ"

Tarımsal üretimde bitkilerin verimlerinin gelecekte nasıl değişebileceğinin öngörülmesinin, gelecek planlamaları açısından gerekli olduğunu belirten Şaylan, "Bu amaçla, 2009 yılında başlayan ve farklı yıllarda Trakya'da yapılan ve halen devam eden uygulamalı araştırmalarda, bölgede yaygın olarak ekilen buğday, mısır ve ayçiçeği bitkilerinin geniş alanda ekilen kültür tiplerinin, gelecekte (2100 yılına kadar) olası iklim değişikliğinden nasıl etkilenebilecekleri, bitki gelişimini benzeten modeller kullanılarak ve arazi ölçümleri ile tarafımızdan belirlenmiştir.

BİTKİLERİN SU TÜKETİMİ ARTACAK VE BU YENİ DURUM KURAKLIĞI TETİKLEYECEK

İyimser iklim değişikliği senaryosunda dahi bitki gelişimi modellerinden birinin sonuçlarına göre, 2100 yılına kadar ayçiçeğinin bir kültür tipi için verim miktarı Kırklareli'nde yüzde 18'e ve Edirne'de yüzde 30'lara kadar azalabilir. Benzer şekilde mesela Kırklareli'nde buğday verimi gelecekte yüzde 30'lara kadar azalabilir. Bununla birlikte gelecekte artan sıcaklıklar neticesinde bitkilerin su tüketimlerinin artacağı da belirlenmiştir. Bu tarımsal kuraklık durumunun artmasına neden olabilir." diye konuştu.