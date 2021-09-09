İklim değişikliğiyle mücadele etmeyen petrol şirketleri riskte

İklim değişikliği dünyayı tehdit ederken, petrol şirketlerinin yatırım faaliyetleri durdurması ve üretimi düşürmesi kendi gelecekleri açısından da önem taşıyor.

Yayınlanan bir rapor, dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz şirketlerinin küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlanmak için üretimlerini 2030 itibarıyla en az yüzde 50 azaltması gerektiğini ortaya koydu

1 TRİLYON DOLAR KAYBETME RİSKİ

Dünyanın borsaya kote en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinin iklim değişikliğini önlemeye yönelik hedeflere uymaması durumunda 1 trilyon dolar kaybetme riski olduğu hesaplandı.

PETROL VE DOĞALGAZ SEKTÖRÜNE YATIRIMA DEVAM ETMENİN RİSKLERİ İNCELENDİ

Londra merkezli düşünce kuruluşu Carbon Tracker'ın bu yıl 5'incisini yayınladığı "Hayatta Kalmak için Uyum Sağlamak" başlıklı raporunda, petrol ve doğalgaz sektörüne yatırıma devam etmenin riskleri analiz edildi.

PETROL FİYATLARININ DÜŞTÜĞÜ DÖNEMDE YATIRIMLAR YAPILDI

Geçen yıl küresel salgın nedeniyle petrol fiyatlarının düştüğü dönemde şirketler 5 büyük petrol projesine yatırım yaptı.

ExxonMobil'in Guyana'daki 5 milyar 500 milyon dolarlık Payara ve 1 milyar 800 milyon dolarlık Pacora petrol sahaları, Petrobras'ın Brezilya'daki 4 milyar dolarlık Itapu sahası, Woodside şirketinin Senegal'daki 3 milyar 900 milyon dolarlık Sangomar sahası ile Petrobras, Shell ve Total'in Brezilya'daki 2 milyar 700 milyon dolarlık Mero 3 sahaları bu projeler arasında yer aldı.

PARİS ANLAŞMASI KAPSAMINDA ÜRETİMLER DÜŞÜRÜLMELİ

Rapora göre, Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için dünyanın borsaya kote en büyük 40 şirketinin 20'sinin 2030 itibarıyla üretimlerini en az yüzde 50, birçok büyük kaya petrolü üreticisi şirketin ise üretimini yüzde 80 düşürmesi gerekiyor.

PETROL ŞİRKETLERİ YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Buna rağmen söz konusu şirketler 1,5 derece hedefiyle uyumsuz büyük projelere yatırım yapmaya devam ediyor. Bunlar arasında daha önce "sıfır emisyon" hedefleri belirleyen şirketler de yer alıyor. Bu şirketlerden sadece BP, Eni, Total Energies ve Shell'in gelecek yıllarda petrol üretimini azaltma planı bulunuyor. BP gaz üretimini azaltmayı taahhüt ederken Shell ve Eni artırmayı planlıyor.