İlaç fiyatlandırılmasında euro kuru 2020'dekinin yüzde 20'sini aşamayacak

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılacak euro kurunun bu yıl 2020 seviyesinin yüzde 20'sini aşamayacağına dair verilen karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

İlaç fiyatlarındaki artışı frenlemek için bir karar alındı. Buna göre, insan sağlığında kullanılan tıbbi ürünlerin fiyatı belirlenirken kullanılacak euro kuru, bu yıl geçen yılki seviyesinin yüzde 20'sini aşamayacak.

EURO KURU KARARA BAĞLANDI

Değişiklik resmi gazetede yayınlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"la yürürlüğü girdi.

Karara göre fiyat değerlendirme komisyonu da bugün toplanacak ve euro değerini ilan edecek.