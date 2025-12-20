İlaçta euro kuru belli oldu: 25,3346 TL

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, ilaç fiyat hesaplamasında kullanılan euro kuru, yüzde 16,9 artırılarak 25,3346 TL'ye yükseltildi.

Bu özel kur hesabı, Ekim 2024'te 21,6721 TL olarak belirlenmişti.

Aynı kararda, eczacıların ve depocuların ilaç satışlarındaki kâr marjında kullanılan ilaç fiyat baremleri de aynı oranda artırıldı.

Buna göre, eczacılar için yüzde 28 kâr alınabilecek ilaçlar 383,43 TL olacak.

BAREM DEĞERİ DEĞİŞTİ

Kararla ayrıca bu kapsamda barem değerleri de güncellendi. Buna göre euro değerinde yapılan değişikliğe paralel olarak barem değerleri fiyat korumalı ürünlerde 87,34 TL, diğer ürünlerde 45,64 TL oldu.