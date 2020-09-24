İlave gümrük vergisinin süresi uzatıldı

3 bine yakın ürün için getirilen ilave gümrük vergisinin uygulama süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

17 Nisan tarihinde getirilen ve 30 Eylül'den sonra indirilmesi planlanan yüzde 5 ila 50 arasındaki ek ithalat vergileri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2955 sayılı kararla yıl sonuna kadar uzatıldı.

3 BİNE YAKIN ÜRÜN

Karar kapsamında oyun konsolları, bazı tekstil, deri ve ayakkabı ile seramik ürünleri, demir veya çelikten vidalar, kesintisiz güç kaynakları, transformatörler, golf sopası gibi 3 bine yakın ürün için getirilen ek vergiler yıl sonuna kadar yürürlükte kalacak.



