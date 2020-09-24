Dolar
7.7154
0.1882%
Euro
8.9954
0.215%
Altın
1853.71
-0.5226%
Borsa
1102.65
0%
G. Altın
459.835
-0.3899%
Bitcoin
79565.58
0.8563%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    İlave gümrük vergisinin süresi uzatıldı

    3 bine yakın ürün için getirilen ilave gümrük vergisinin uygulama süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 08:35
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 08:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İlave gümrük vergisinin süresi uzatıldı

    17 Nisan tarihinde getirilen ve 30 Eylül'den sonra indirilmesi planlanan yüzde 5 ila 50 arasındaki ek ithalat vergileri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2955 sayılı kararla yıl sonuna kadar uzatıldı.

    3 BİNE YAKIN ÜRÜN

    Karar kapsamında oyun konsolları, bazı tekstil, deri ve ayakkabı ile seramik ürünleri, demir veya çelikten vidalar, kesintisiz güç kaynakları, transformatörler, golf sopası gibi 3 bine yakın ürün için getirilen ek vergiler yıl sonuna kadar yürürlükte kalacak.

    İlave gümrük vergisinin süresi uzatıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir