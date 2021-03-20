İlave istihdam kredisi nedir, nasıl alınır? İlave istihdam kredisinden kimler yararlanabilir?

İlave istihdam kredisi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi ile birlikte gündeme geldi. Peki, ilave istihdam kredisi nedir, nasıl alınır?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin detayları açıklamıştı. Çalışma hayatına yönelik düzenlemeleri içeren pakette, öne çıkan başlıklardan biri de ilave istihdam kredisi oldu.

Salgın sürecinde ödenen Kısa Çalışma Ödeneği'nin ardından devreye girecek olan ilave istihdam finansman desteği şartları araştırma konusu oldu.

Peki, iş verenlere can suyu niteliğinde olan ilave istihdam kredisi nedir, nasıl alınır? İlave istihdam kredisinden kimler yararlanabilir? İşte, ilave istihdam finansman desteği hakkında bilgiler..

İLAVE İSTİHDAM KREDİSİ NEDİR?

Ekonomi Reform Paketi, başta istihdam olmak üzere çalışma hayatına yönelik düzenlemeleri barındırıyor. Bu pakete göre, ilave istihdam sağlayan işletmelere finansman desteği verilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle işverenler ve çalışanlar, bir süredir kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği ile destekleniyor. En son yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin Mart ayı sonunda biteceğini belirtmişti.

Ekonomi Reform Paketi doğrultusunda, işten çıkarmaların önüne geçmek için işletmelere ilave istihdam finansman desteği sağlanacak. Destek, salgın nedeniyle nakit sıkıntısı çeken işletmelere de fayda sağlayacak.

İLAVE İSTİHDAM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Likidite sıkıntısı çeken küçük ve orta ölçekli firmalara yani yaklaşık 3 milyondan fazla işletmeye yönelik, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle, 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak.

Buna göre, ilave istihdam yaratacak olan işletmeye, istihdam yaratılacak her bir kişi için KGF destekli en düşük 100 bin liralık(1 kişilik istihdam), en fazla 500 bin liralık (5 kişilik istihdam) olacak şekilde kredi verilecek. 17 Mayıs’ta bitecek olan nakdi ücret desteği alan işyerleri de ilave istihdam finansman desteğinden yararlanabilecek.

Çalışanını ücretsiz izne çıkartan ve devletten aylık 1.431 lira nakdi ücret desteği alan işveren, çalışanı işten çıkarmayıp tekrardan istihdama dahil ederse, KGF destekli ilave istihdam desteğinden faydalanabilecek.

İLAVE İSTİHDAM KREDİSİ ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

İlave istihdam finansman kredisinin vadesi 2 yıl olacak ve ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. İlave 2 kişilik istihdam yaratan bir işletme, 200 bin TL destekten yararlanıp ilk 6 ay hiçbir şekilde ödeme yapmayacak ve taksit ödemesi 6 aydan sonra başlayacak. Önümüzdeki günlerde yapılacak düzenleme ile kredi faiz oranı netleşecek.

İlave istihdam sağlayan işletmenin işe aldığı her bir kişi için 12 ay boyunca ödeyeceği sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primleri, kredi faiz bakiyesinden düşülecek.

Örneğin, destekten yararlanacak bir işyeri, iki kişilik ilave istihdam sağlayıp 200 bin lira kredi kullandığında; iki kişi için her ay 1.252 liralık sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerini kredi faizinden düşebilecek.

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