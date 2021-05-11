İlave tediye ödemeleri yattı mı? 4D kamu işçileri ikramiyeleri 2021

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilave tediye ödemelerinin yapılacağı tarih çalışanlar tarafından merak konusu oldu. Peki 4D'li kamu işçilerine verilen ilave tediye ödemeleri yattı mı?

Ramazan Bayramı'na saatler kala taşeron ve kamu işçilerini kapsayan ilave tediye ödemelerinin yapılacağı tarih araştırma konusu oldu.

Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği ve ilk taksit ödemeleri Ocak ayının 29'unda yapılan 2021 2. ilave tediye ödemelerinin tarihi açıklandı.

Bu noktada, 4D taşeron ve kamu işçileri için ikramiye ödemeleri ne zaman ve ne kadar verileceği merak edilirken Bakan Bilgin'den bir son dakika açıklaması geldi.

Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 2021 2. ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK 2021?

Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. Bu yıl işçilere birinci yarısı 29 Ocak'ta verilen ilave tediyenin ikinci taksiti ise 11 Mayıs tarihinde yani bugün yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin 1.101 TL olan ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi. Böylece taşeron işçiler, Ramazan Bayramı öncesinde tediyelerini almış olacak.

Yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 24 Aralık 2021 tarihinde verilecek. Ödeme, kadro alan taşeronlar dahil 1 milyon işçiyi kapsıyor. Belediye şirketine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye verilmiyor.

Tediye ödemeleri, taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. 2 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İlave tediye ișçinin bir ayda çalıștığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalıșan sayısı 26 gün kabul edilir. İlave tediye ișçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.

İlave tediye 6772 sayılı Kanun gereğince ișçilere en az yılda 1 kez ödenir. 6772 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile ilave tediye ödemesinin yılda 2 kez yapılması mümkündür.

Kurulu her yıl ikinci ilave tediye ödenmesine karar verir. Böylece her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile ișçilere 2 kez ilave tediye yani toplamda 52 günlük ücretleri kadar ödeme yapılır.

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır.