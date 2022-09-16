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- 'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesine rekor başvuru
'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesine rekor başvuru
TOKİ'den alınan bilgiye göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuranların sayısı 2 milyonu aştı.
- 16.09.2022 - 20:37
- Güncelleme : 16.09.2022 - 20:46
Geçtiğimiz günlerde Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatıldı.
Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için uygulanmaya başlayan projede, 250 bin konut yapılacak.
Kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar projeye yoğun talep gösteriyor..
Başvuru sayısı 2 milyonu aştı
TOKİ'den alınan bilgiye göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuranların sayısı 2 milyonu aştı.
Başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435'e ulaştı.