İlk reaktörün bu yıl devreye alınacağı Akkuyu Nükleer Güç Santrali havadan görüntülendi
AA

Türkiye'nin enerjide kulübe sokacak Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) gelişmeler yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı 27 Nisan'daki İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni ile 'nükleer tesis' statüsüne kavuşan Akkuyu NGS'de çalışmalar sürüyor.

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Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak projede dört ünitede de inşaat ve montaj işlemleri eş zamanlı yürütülüyor.

İlk reaktör bu yıl devreye alınacak

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülen Akkuyu NGS'de ilk reaktörün bu yıl devreye alınması planlanıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden santralin proje sahası helikopterle havadan görüntülendi.

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