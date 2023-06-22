İlk reaktörün bu yıl devreye alınacağı Akkuyu Nükleer Güç Santrali havadan görüntülendi Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülen ve ilk reaktörün bu yıl devreye alınması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahası helikopterle havadan görüntülendi.

AA Türkiye'nin enerjide nükleer kulübe sokacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı 27 Nisan'daki İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni ile 'nükleer tesis' statüsüne kavuşan Akkuyu NGS'de çalışmalar sürüyor. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak projede dört ünitede de inşaat ve montaj işlemleri eş zamanlı yürütülüyor. İlk reaktör bu yıl devreye alınacak Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülen Akkuyu NGS'de ilk reaktörün bu yıl devreye alınması planlanıyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden santralin proje sahası helikopterle havadan görüntülendi. İlginizi Çekebilir Akkuyu NGS yetkilisi Butckikh: Türkiye artık nükleer kulübün bir üyesi Haberin Detayları Akkuyu NGS'de İKK kubbesine beton dökme işlemi tamamlandı Haberin Detayları