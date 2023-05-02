İmalat PMI'de Aralık 2021’den bu yana en belirgin iyileşme gerçekleşti İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, nisanda 51,5’e yükselerek üst üste dördüncü ay eşik değer 50’nin üzerine çıktı.

AA

Türkiye, nisan ayı imalat sanayi Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) açıklandı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye (İSO) İmalat PMI, nisanda 51,5’e yükselerek üst üste dördüncü ay eşik değer 50’nin üzerinde gerçekleşti.

Böylece sektörde Aralık 2021’den bu yana en belirgin iyileşme kaydedildi.

Yeni siparişler ve üretimde artış

Nisan ayında birçok firma, talep koşullarındaki güçlenme sonucu yeni siparişler ve üretimde artış bildirdi.

Deprem sonrası iş yükü arttı

Bazı anket katılımcıları, şubat ayındaki depremin ardından devam eden toparlanma nedeniyle iş yüklerinin arttığını belirtti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Nisan 2023 dönemi sonuçlarına göre, eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, mart ayında 50,9 olan manşet PMI, nisanda 51,5’e yükseldi.

20 ayın en yüksek oranı

Bunlara ek olarak, toplam yeni işler, yeni ihracat siparişleri ve üretimdeki artışlar mart ayına göre daha hızlı gerçekleşti. Üretimdeki genişleme son 20 ayın en yüksek oranında kaydedildi.