İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 0,4 puan arttı

TCMB, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) için 2020 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.708 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiğini bildirerek "İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşmiştir." açıklamasını yaptı.

MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ KAPASİTE KULLANIM ORANI

TCMB’den yapılan bilgilendirmeye göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti.