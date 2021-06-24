İmalat sanayi kapasite kullanım oranı haziranda arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı haziran ayında yüzde 76,6'ya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayında yüzde 75,3 olan imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının (KKO) haziranda yüzde 76,6'ya çıktığını bildirdi.

KKO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 1,3 PUAN ARTTI

İmalat sanayi genelinde KKO, bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 76,3 seviyesine çıktı.