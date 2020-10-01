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    İmalat sanayi verileri küresel piyasalarda belirleyici olacak

    Koronavirüs salgını nedeni ile üretimin durma noktasına gelmesi ekonomide derin yaralar açtı. Bugün dünya genelinde açıklanacak eylül verileri, piyasaların ne kadar düzeldiğinin bir göstergesi olacak.
    • AA
    • 01.10.2020 - 09:46
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    İmalat sanayi verileri küresel piyasalarda belirleyici olacak

    Bugün dünya genelinde açıklanacak eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

    ABD'de beklentilerden iyi gelen makro ekonomik veri serisinin devam etmesi ve teşvik paketine ilişkin iyimserlik pay piyasalarını desteklerken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek 93,6'ya geriledi.

    İmalat sanayi verileri küresel piyasalarda belirleyici olacak #1

    ABD’DE AÇIKLANAN VERİLERİN SEYRİ DEĞİŞİYOR

    ABD'de dün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı, eylülde 749 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ayrıca, ülke ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde daha önce öngörülenden az küçüldü. Yüzde eksi 31,4'e revize edilen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin piyasa beklentisi yüzde eksi 31,7 yönündeydi. Bekleyen konut satışları ise ağustosta aylık yüzde 8,8 artarak rekor seviyeye yükseldi.

    Bu gelişmelerle, dün Dow Jones endeksi yüzde 1,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

    İmalat sanayi verileri küresel piyasalarda belirleyici olacak #2

    AVRUPA BORSALARINDA SATICILI SEYİR DEVAM EDİYOR

    Avrupa tarafında ise ABD borsalarında alımların güçlenmesi öncesinde kapanan pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da dün açıklanan veriler, istihdam artışının devam etse de yavaşladığını gösterirken, perakende satışlar ise yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

    Bugün başlayacak Avrupa Birliği liderler zirvesi öncesinde dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

    İmalat sanayi verileri küresel piyasalarda belirleyici olacak #3

    ASYA BORSALARINDA TEKNİK ARIZA İŞLEMLERİ DURDURDU, JAPONYA’DA GERİLEME VAR

    Bugün Çin, Güney Kore ve Hong Kong'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken Japonya'da da teknik bir nedenden ötürü pay piyasalarında işlemler durduruldu. Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisi 47,7'ye yükselerek beklentileri aşması sonrası dolar/yen paritesi 105,4'e geriledi.

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