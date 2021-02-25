IMF, 2021 Türkiye büyüme tahminini yüzde 5'ten 6'ya yükseltti

2021 Türkiye büyüme tahminini yüzde 5'ten 6'ya yükselten IMF'in 2022 yılı tahmini ise yüzde 3,5...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülke ekonomilerini büyük krizlerin içerisine soktu.

Amerika tarihinin en kötü döneminin içerisine girdi, Avrupa ülkeleri ekonomik olarak düşüşler yaşıyor.

Böyle bir dönemde Türkiye ekonomisi, güçlü yapısını korumayı başardı.

Türkiye ekonomisine yönelik peş peşe açıklamalar da gelmeye başladı.

Kredi derecelendirme kuruluşları, pandemiye rağmen Türkiye'nin ekonomik olarak büyümeye devam edeceğini öngördü ve büyüme tahminlerini art arda yükseltmeye başladı.

Moody's, JP Morgan ve Dünya Bankası'nın ardından IMF de Türkiye için öngördüğü büyüme tahminini yukarı yönde revize etti.

IMF RAKAMLARI YÜKSELTTİ

IMF'in "G-20 Gözetim Notu"na göre, Ekim raporunda yüzde 5 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 6'ya yükseltildi.

IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Kurum, Ekim raporunda 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4 olarak açıklamıştı.

IMF'nin 2020 yılı için beklentisi ise yüzde 1,2 büyüme yönünde oldu.

DÜNYA BANKASI

Dünya Bankası da Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini, 2020 yılı için yüzde 0,5, 2021 için yüzde 4,5 ve 2022 için yüzde 5 olarak açıkladı.

MOODY'S

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 3.5'ten yüzde 4'e yükseltti.

JP MORGAN

JP Morgan Türkiye de, 2020 büyüme tahminini yüzde 1,1’den yüzde 1,9’a yükseltti.

Kurum 2021 büyüme beklentisini ise yüzde 3,3'ten yüzde 4,6 seviyesine çıkardı.