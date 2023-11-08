IMF, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz yükseltmesini istiyor IMF, enflasyonla mücadelesini sürdürmesi için Avrupa Merkez Bankası'na faizleri yüksek tutma çağrısında bulundu.

AA

Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi'nde enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceğini belirtiyor.

IMF, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) fiyat baskılarını ortadan kaldırmak için 2024 boyunca faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutması gerektiğini bildiriyor.

Kurumun yayınladığı Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünümü raporuna göre, Avrupa'nın, koronavirüs salgınının zorlukları ve Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji kriziyle mücadelesinin ardından uzun vadede fiyat istikrarını yeniden sağlamak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kaldı.

Rapırda, küresel değişimler ve iklim değişikliğinin uzun süredir devam eden büyüme sorunlarına katkıda bulunduğuna dikkati çekildi.

"Enflasyonda bir miktar rahatlama sağlandı"

Enflasyonun yavaşlamasının hane ve firmalara bir miktar rahatlama sağladığı kaydedilen raporda, emtia fiyatları ve arz kısıtlamaları gibi sorunlardaki azalmanın enflasyonu yavaşlatmakta etkili olduğu ancak kalıcı çekirdek enflasyonla mücadelenin daha zor olduğu vurgulandı.

Avrupa'da hükümetlerin mali desteği azalttığın savunan raporda, şu bilgiler yer aldı:

Geçen yıl yaşanan enerji fiyat şoklarının kalıcı etkileri ve daha sıkı politikaları bu yıl büyümenin yavaşlamasına katkıda bulunuyor.

"IMF, Avrupa'nın 2023'te yüzde 1,3 yavaşlamasını bekliyor"

Raporda, daha büyük imalat ve enerji yoğun sektörlere sahip Avrupa ülkelerinin, hizmetlere ve turizme bağımlı olanlara göre daha fazla yavaşladığına dikkati çekilerek şu ifade kullanıldı:

Avrupa'nın görünümü, enflasyonun kademeli olarak düşmesiyle birlikte yumuşak bir iniş yönünde. Bölge genelindeki büyümenin geçen yıl yüzde 2,7'den 2023'te yüzde 1,3'e yavaşlaması ve 2024'te yüzde 1,5'e yükselmesi bekleniyor.

"Avrupa'nın orta vadeli büyüme beklentileri bir süredir azalıyor"

Avrupa ülkelerinin çoğunun enflasyon hedefine 2025'ten önce ulaşmasının beklenmediğine işaret edilen raporda, nominal ücret artışının enflasyonun düşmesine karşı bir risk ortaya koyduğu vurgulayarak şu ifadesine yer verdi:

Avrupa'nın orta vadeli büyüme beklentileri bir süredir azalıyor. Bunda verimlilik artışının zayıflaması önemli bir faktör. Daha yüksek ve değişken enerji maliyetleri ile arz ve ticaret ilişkilerindeki değişikliklerden kaynaklanan yeni zorluklar, üretim yapılarını bozuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)