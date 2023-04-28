IMF, Avrupa ve Türkiye'ye dair büyüme tahminlerini revize etti IMF, Avrupa’nın 2023 büyüme tahminini 0,8’e yükseltti. Türkiye'nin de Kahramanmaraş merkezi depremler nedeni ile 2023'te 2,7, gelecek yıl ise 3,6 büyümesi beklendiği açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

AA

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF)"Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporu yayınlandı.

Avrupa ekonomisinin 2024 yılı için büyümesi 0,3 puan düşürüldü.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini 0,3 puan azaltılarak yüzde 2,7’ye çekilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini 0,6 puan artırılarak 3,6’ya yükseltildi.

Avrupa’nın 2023 ekonomik büyüme tahmini 0,2 puan artırıldı

IMF raporunda, Avrupa’nın bu yıl için ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan artırılarak yüzde 0,8’e, 2024 yılı için ise 0,3 puan azaltılarak 1,7’e düşürüldüğü belirtildi.

IMF, yayınladığı raporda Avrupa’nın eş zamanlı olarak enflasyonu düşürürken ekonomik büyümesini de sürdürebilmek gibi zor bir görevle karşı karşıya olduğu belirtti.

"Avrupa için resesyondan kaçınmak mümkün"

Raporda, Avrupa’da geçen yılın yarısında enflasyonun hane halkının gelirleri azaltarak büyümenin azaldığı belirtilirken, bu kış aylarında enerji fiyatlarında görülen düşüş ve hükümetlerin verdiği mali desteklerle birlikten resesyondan kaçınmanın mümkün olabildiğine vurgu yapıldı.

Gelişmekte olan Avrupa ekonomileri bu yıl 1,2 büyüyecek

Raporda, gelişmiş Avrupa ekonomilerinin büyümesinin yüzde 0,7 büyüme kaydetmesinin, büyümenin gelecek yıl ise 1,4’e yükselmesinin beklendiği bildirildi.

IMF raporunda, gelişmekte olan Avrupa ekonomilerindeki büyümenin bu yıl 0,7 puan artırılarak yüzde 1,2’ye yükseltildiği, 2024 yılı için büyüme tahminin ise 0,1 puan azaltılarak yüzde 2,4’e çekildiği kaydedildi.

Avrupa ekonomilerinde enflasyon beklentisi

Kuruluşun raporunda, gelişmiş Avrupa ekonomilerinde enflasyonun bu yıl yüzde 5,6’ya, gelecek yıl ise yüzde 3'e gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Euro Bölgesi'nin büyüme tahmini arttı

Raporda, Euro Bölgesi’nin bu yıl için büyüme tahmininin 0,3 puan artırılarak 0,8’e, gelecek yıl için ise 0,4 puan azaltılarak 1,4’e çekildiği hatırlatıldı.

Almanya’dan ekonominin yüzde 0,1 daralması bekleniyor

IMF raporunda Almanya’dan ekonominin yüzde 0,1 daralmasının, gelecek yıl ise yüzde 1,1 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü vurgulanırken Fransız ekonomisinin bu yıl yüzde 0,7, gelecek yıl yüzde 1,3 büyüme göstermesinin beklediği bildirildi.

IMF raporunda, İngiliz ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 daralmanın ardından, 2024'te yüzde 1 büyüme göstermesinin öngörüldüğüne dikkat çekildi.

Finansal istikrar riski uyarısı

Avrupa’nın ekonomik görünümüne ilişkin risklere de değinilen raporda, “Finansal istikrar riskinin kontrol altına alınamaması krize ve düşük büyümeye yol açabilir.” uyarısında bulunuldu.

Türkiye ekonomisinin bu yıl 2,7, gelecek yıl 3,6 büyümesi bekleniyor

IMF raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini 0,3 puan azaltılarak yüzde 2,7’ye çekilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini 0,6 puan artırılarak yüzde 3,6’ya yükseltildi.

Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin kısmında, şubat ayında yaşanan depremlerin can kayıplarının yanı sıra yaklaşık 104 milyar dolarlık finansal yük oluşturduğu belirtilirken, “Kamu sektörü muhtemelen önemli kurtarma ve yeniden yapılanma çabalarının maliyetinin çoğunu üstlenecektir.” ifadesi yer buldu.

Raporda, “Uluslararası toplumdan ve özel yatırımlardan gelen destek, yeniden yapılanma ve yardım ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanmasına yardımcı olurken, kamu sektörü üzerindeki yük muhtemelen büyük olacaktır.” değerlendirmesine yer verildi.

IMF raporunda, depremlerin etkilediği bölgelerdeki yeniden yapılanmanın ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkiyi hafifleteceği öngörüsünde de bulunuldu.