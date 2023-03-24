IMF, bankacılık sektörü krizinin etkilerini değerlendirdi IMF'ye göre ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan banka krizi yatışsa da bu gelişmeleri görmezden gelmemek ve dikkati elden bırakmamak gerekiyor.

AA ABD'de geçen haftalarda Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, Avrupa'da ise İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurması piyasalarda belirsizliğe neden oldu. Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, düzenlediği basın toplantısında, finansal piyasalarda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirten Kozack, küresel finansal istikrara yönelik olası etkileri de değerlendirdiklerini belirtti. "Dikkatli olmaya devam" IMF Sözcüsü Kozack, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası alınan önlemler krizin etkilerini hafifletse de dikkatli olmayı sürdürmek gerektiği görüşünü dile getirdi. "Merkez bankaları rezervlerinde döviz tutuyor" Politika yapıcıların hızı adımlar attığına işaret eden Kozack, bunların büyük merkez bankalarının ABD dolarının likiditesini artırmaya yönelik eylemlerini içerdiğini anımsattı. Kozack, "Alınan önlemler piyasa stresini bir ölçüde hafifletti. Bununla birlikte, belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor ve sürekli teyakkuzda olmak gerekiyor." dedi.