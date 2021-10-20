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    IMF Başekonomisti Gita Gopinath gelecek yıl fondan ayrılacak

    IMF, Başekonomisti ve Araştırma Birimi Direktörü Gopinath'ın, Ocak 2022'de fondan ayrılmayı planladığını duyurdu.
    • AA
    • 20.10.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 17:43
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    IMF Başekonomisti Gita Gopinath gelecek yıl fondan ayrılacak

    Uluslararası Para Fonu (IMF), Başekonomisti ve Araştırma Birimi Direktörü Gita Gopinath'ın, Ocak 2022'de fondan ayrılmayı ve kamu hizmeti izni sona erdiğinde planlandığı gibi Harvard Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne geri dönmeyi planladığını açıklandı.

    IMF'den yapılan açıklamada, Harvard Üniversitesi'nin Gopinath'ın izin süresini istisnai olarak bir yıl daha uzattığı ve IMF'de 3 yıl başekonomist olarak hizmet vermesine izin verdiği anımsatıldı.

    FONUN İLK KADIN BAŞEKONOMİSTİ

    Fonun ilk kadın başekonomisti Gopinath, Ekim 2018'de IMF bünyesinde çalışmaya başlamış ve koronavirüs salgınının yanı sıra iklim değişikliğine yönelik fonun yeni analitik araştırmalarına öncülük etmişti.

    Gita Gopinath

    AYRILIŞININ USULSÜZLÜK SKANDALI İLE İLGİSİ OLMADIĞI AÇIKLANDI

    ABD'de basınında yer alan haberlerde, Gopinath'ın fondan ayrılışının, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da adının karıştığı Dünya Bankası'ndaki veri usulsüzlüğü skandalıyla ilgisinin olmadığı kaydedildi.

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