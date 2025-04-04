IMF Başkanı Georgieva: Tarifeler küresel ekonomi için risk

AA

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD yönetiminin açıkladığı tarifelerden duyduğu endişeyi bir açıklama yaparak dile getirdi.

Georgieva, gümrük vergilerinin makroekonomik etkilerini değerlendirdiklerini, tarifelerin büyümenin yavaşladığı bir dönemde küresel ekonomik görünüm açısından önemli bir risk oluşturduğunu bildirdi.

"TARİFELER KÜRESEL GÖRÜNÜME YÖNELİK ÖNEMLİ BİR RİSK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelere ilişkin değerlendirmede bulunan IMF Başkanı Georgieva, şu açıklamayı yaptı:

Açıklanan tarife önlemlerinin makroekonomik etkilerini hala değerlendiriyoruz ancak büyümenin yavaşladığı bir dönemde küresel görünüme yönelik açıkça önemli bir risk oluşturuyor.

YAPICI ÇAĞRI

Dünya ekonomisine daha fazla zarar verebilecek adımlardan kaçınmanın önemli olduğunu vurgulayan Georgieva, ABD ve ticaret ortaklarına, ticari gerilimleri çözmek ve belirsizliği azaltmak için yapıcı bir şekilde çalışma çağrısında bulundu.

DEĞERLENDİRMELER RAPORA YANSIYACAK

Georgieva, değerlendirmelerinin sonuçlarını bu ay düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları sırasında yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda paylaşacaklarını belirtti.