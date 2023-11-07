IMF, Çin'e ilişkin büyüme tahminini artırdı Çin ekonomisi, dünyanın dengelerini değiştirebilen bir hacme sahip ve açıklanan büyüme tahminleri de Türkiye dahil tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor.

AA

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), önceki Dünya Ekonomik Görünümü tahminlerinde Çin'in 2023'te yüzde 5, 2024'te yüzde 4,2 büyüyeceği öngörülmüştü.

IMF, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,4'e, gelecek yıl için de yüzde 4,6'ya yükseltti.

IMF açıklamasında, Çin ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Çin'in koronavirüs salgını sonrasında güçlü toparlanma sergilediğine işaret edilen açıklamada, "Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 5,4 büyüyeceği tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.

2024'teki gerileme tahmininin altında emlak piyasası yatıyor

Açıklamada, emlak piyasasındaki zayıflığın devam etmesi ve dış talebin azalması nedeniyle büyümenin 2024'te yüzde 4,6'ya gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Çin'de yakın vadeli beklentileri artırmak için devam eden emlak sektörü düzenlemelerinden kaynaklanan riskleri kontrol altına alacak ve yerel yönetim borcunu yönetecek bir stratejiye ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, destekleyici makroekonomik politikaların bu çabaları tamamlaması gerektiği bildirildi.

Yapısal reformlar büyümeyi destekleyecek

Açıklamada, verimliliği artırmayı ve karbondan arındırmayı desteklemeyi amaçlayan geniş tabanlı piyasa yanlısı yapısal reformların büyümeyi destekleyebileceği ifade edildi.

Yüzde 0,4 puanlık yukarı yönlü revizyon

Son ekonomik büyüme öngörülerinin beklenenden daha güçlü 3. çeyrek sonuçları ve son politika açıklamaları nedeniyle yapıldığı belirtilen açıklamada, Çin büyümesinin ekim ayında hem 2023 hem de 2024'te yüzde 0,4 puanlık yukarı yönlü revizyonları içerdiği kaydedildi.

"Büyüme 2028 yılına kadar kademeli yüzde 3,5'e düşecek"

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Orta vadede, üretkenlikteki zayıflık ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle büyümenin 2028 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık yüzde 3,5'e düşeceği öngörülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)