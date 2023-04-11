IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları Washington'da başladı IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da "İlerlemenin Yolu: Direnç Oluşturma ve Kalkınmayı Yeniden Şekillendirme" başlıklı etkinlikle başladı.

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IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın açılışında Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bir konuşma gerçekleştirerek küresel büyüme beklentilerini değerlendirdi.

Küresel ekonomi masaya yatırıldı

Georgieva ve Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, toplantıların açılışı dolayısıyla düzenlenen "İlerlemenin Yolu: Direnç Oluşturma ve Kalkınmayı Yeniden Şekillendirme" başlıklı etkinlikte, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu karmaşık zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sağlam bir toparlanma umuyoruz"

IMF Başkanı Georgieva, belirsizliğin yüksek olduğu bir dönem olduğuna işaret ederek, sağlam bir toparlanma umduklarını ancak bunun hala biraz zor olduğunu söyledi.

Merkez bankalarının faizi yüksek tutması talebi

Georgieva, ciddi bir enflasyon sorunu olduğunu vurgulayarak, merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yüksek tutmaya devam etmesi gerektiğini aktardı.

Düşük faiz oranlarının ve likiditenin bol olduğu bir dönemden faiz oranlarının yüksek ve likiditenin azaldığı bir döneme hızlı geçişin finans sektöründe politika yapıcıların işini daha da zorlaştırdığını belirten Georgieva, bunun kırılganlıkları ortaya çıkardığını kaydederek şöyle konuştu:

"Ekonomik büyümenin gelecek 5 yıl boyunca yüzde 3 civarında kalacak olması endişe verici"

Avrupa ve ABD'deki tüketici harcamalarının dikkate değer direncine, Çin'in yeniden açılmasından kaynaklanan iyileşmeye rağmen küresel ekonomik büyümenin bu yılın başında öngördüğümüz gibi yüzde 3'ün altında kalmasını bekliyoruz. Daha da endişelendirici olan, gelecek 5 yıl boyunca yüzde 3 civarında kalacak olması.

"Büyümenin yavaş kalabileceğinden endişe duyuyoruz"

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass da gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu borç sorunlarının büyük bir gündem maddesi olduğunu vurguladı. Dünya ekonomisindeki ayrışmanın endişe verici olduğunu ifade eden Malpass, bunun ülkeler için kırılganlık ve eşitsizlik anlamına geldiğini kaydetti. Malpass, konuyla ilgili olarak, "Büyümenin şu anki yavaşlığından ve yavaş kalabileceğinden endişe duyuyoruz." dedi.

Büyümenin geleceği için daha fazla yatırımın önemini vurgulayan Malpass, bunun sermaye akışı demek olduğunu söyledi. Malpass, sermayenin şu anda gelişmekte olan ülkelerden çıkmasının bir endişe unsuru olduğunu bildirdi.

Küresel ekonomide yüklerin artmaya devam etmesinin bir zorluk olduğuna işaret eden Malpass, borç yükünün, iklim yükünün, yüksek gıda fiyatlarının yükünün bir arada olduğunu aktardı.

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları

Küresel ekonomi ve finans aktörlerini her yıl bir araya getiren IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları, bu yıl "Yeni Bir Çağ için Kalkınmayı Yeniden Şekillendirmek" temasıyla gerçekleşiyor.

Yüksek enflasyona karşı faizlerin arttığı, finansal istikrar endişeleri ile jeopolitik gerilimlerin yükseldiği bir dönemde düzenlenen toplantılar, 16 Nisan'a kadar sürecek.