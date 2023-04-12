IMF: Finansal istikrar riskleri hızla artıyor IMF'den, küresel enflasyonun hedefinden çok uzakta olduğunu bunun da finansal sistemler üzerinde bir risk oluşturduğunu belirten bir açıklama geldi.

AA

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel finansal sistemin dayanıklılığı ile ilgili bir açıklama yaptı.

"Küresel finansal sistem enflasyonla test ediliyor"

IMF yaptığı açıklamada, küresel finansal sistemi dayanıklılığının yüksek enflasyon ve parçalanma riskleri tarafından test edilirken, finansal istikrar risklerinin hızla arttığını söyledi.

"Merkez bankalarının görevi zorlaştı"

Yüksek Enflasyon ve Jeopolitik Risklerin Ortasında Finansal İstikrarı Korumak adlı Küresel Finansal İstikrar raporunda, finansal piyasalarda stresin ortaya çıkması, enflasyonist baskıların beklenenden daha kalıcı olduğu bir dönemde merkez bankalarının görevini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Açıklamada, "Daha küçük ve daha riskli gelişmekte olan piyasalar, kötüleşen borç sürdürülebilirlik eğilimleriyle yüzleşmeye devam ediyor." denildi.

ABD'deki bankacılık krizine vurgu

IMF, ABD'deki son bankacılık krizi hakkında şunları söyledi:

Olaylar, daha sıkı parasal koşullar ile küresel mali krizden bu yana oluşan kırılganlıklar arasındaki etkileşimin ortaya çıkardığı zorlukların güçlü hatırlatıcılarıdır. Yıllar süren düşük faiz oranlarının ardından, daha sıkı para politikası, bankaların menkul kıymet portföylerinde ve kredi risklerinde etkili risk yönetimini zorluyor.

"Enflasyon rahatsız edici bir şekilde hedefin oldukça üzerinde"

IMF, enflasyonun "rahatsız edici bir şekilde hedefin oldukça üzerinde" kaldığını, ancak merkez bankalarının finansal piyasalardaki stresin ortasında şimdi karmaşık bir görevle karşı karşıya olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu: