IMF: G20 ülkeleri finansal destekleri sürdürmeli

IMF, G20 ülkelerinin, finansal destekleri ara vermeden sürdürmeleri gerektiğini önerdi ve bunun yapılmaması durumda ekonomik krizin "daha da derinleşebileceği" uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) G20 ülkelerine, finansal destekleri sürdürmesi konusunda uyarıda bulunurken,bunun "bireyler, iş dünyası ve sağlık sektörüne" yönelik alanlara yönelmesi gerektiğini vurguladı.

“GEÇİM SIKINTISI DERİNLEŞEBİLİR”

IMF'den yapılan açıklamada, desteklerin zamansız bir şekilde sonlandırılması durumunda geçim sıkıntısının derinleşebileceği ve iflasların daha da genişleyerek artabileceğine dikkat çekildi.

AKILLICA HARCAMA VE BİRLİKTE ÇALIŞMA FORMÜLÜNÜ SUNDU

Ekonomi dünyasındaki bu olumsuzlukların krizden toparlanma sürecini baltalayabileceği vurgulayan IMF: "Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeye giden yol uzun ve zor olacak. Şimdi daha iyi bir gelecek inşa etmek için akıllıca harcama ve birlikte çalışma zamanı." şeklinde bir değerlendirme yaptı.

2020’DE BÜYÜME GÖRÜLMÜYOR

IMF'nin daha önce açıkladığı öngörülerine göre, küresel ekonomi bu yıl yüzde 4.4 küçülecek ve pandemi öncesi dönem düzeylerine 2022 öncesinde dönülemeyecek.