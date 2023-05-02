IMF: Hızla artan faizler bankacılık sektöründeki kırılganlıkları ortaya çıkardı IMF Başkanı Georgieva, dünyada düşük faiz oranlarından yüksek faiz oranlarına hızla geçiş yapılmasının olumsuz sonuçlarına dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Milken Enstitüsünce düzenlenen "Küresel Finansal Sistemin Durumu" başlıklı etkinlikte değerlendirmelerde bulundu.

Georgieva, konuşmasında bankacılık sektöründe yaşanacak olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Georgieva, ekonomik büyümenin yavaşladığını ancak enflasyonun istenilen kadar hızlı düşmediğini dile getirdi.

"Yüksek faiz son yıllarda yaşananların sonucu"

Pandemiden Ukrayna'daki savaşa son yıllarda bir dizi akılalmaz olay yaşandığını söyleyen Georgieva, düşük faiz oranlarından yüksek faiz oranlarına hızlı geçiş olduğunu belirtti.

"Finans sektöründeki kırılganlıklar ortaya çıktı"

Georgieva, faiz oranlarındaki hızlı artışın finans sektöründeki kırılganlıkları ortaya çıkardığına işaret etti.

"Daha fazla zayıflık ortaya çıkabilir"

Bankacılık sektöründe daha fazla zayıflığın ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Georgieva, sektör temsilcilerinin şokları önceden tahmin etmesi ve meydana geldiklerinde harekete geçmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

Merkez bankalarının rolü

Enflasyonunun rahatsız edici bir şekilde merkez bankalarının hedefinin üzerinde olduğuna işaret eden Georgieva, bankaların faiz oranlarını eninde sonunda enflasyonu düşürecekleri bir seviyede tutması gerektiğini kaydetti.