IMF, merkez bankalarından faizi 2025'te azaltmasını bekliyor Katar Ekonomi Forumu'na katılan IMF Başkanı Georgieva, merkez bankalarının faiz artırımına dair değerlendirmede bulundu.

AA

Dünyada manşet enflasyon yükselince, ülkelerin merkez bankaları da faiz artırımı hamlesini yaptı.

Faiz artıran ülkelerde enflasyonun sınırlı düşüşü gözlemleniyor. Ancak üretimin ve istihdamın gerilemesi ile büyümeleri de tehlikeye giriyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Katar Ekonomi Forumu sırasında yaptığı değerlendirmede, henüz faizlerin aşağı çekilmesi için erken olduğunu, bu hamlelerin 2025'in başları gibi beklenebileceğini söyledi.

Georgieva, ayrıca merkez bankalarının koordineli bir şekilde kararlı olarak hareket ettiğinin altını çizdi.

"Çekirdek enflasyonda, inatçı gıda fiyatları hakim"

Georgieva, manşet enflasyonun aksine çekirdek enflasyonda, inatçı gıda fiyatları sebebiyle, gerçek bir düşüşten söz edilemeyeceğini belirterek, "Merkez Bankaları rotasında kalmalı çünkü faiz oranlarında erken geri adım atarlarsa enflasyon daha uzun süre boyunca büyüme için bir sorun haline gelebilir." ifadesini kullandı.

"Faiz indirimlerini 2025'in başlarından önce bekliyoruz."

Merkez bankalarının bu sebeplerle faiz artırım politikalarına devam edeceğini ifade eden Georgieva olası faiz indirimleri için "2025'in başlarından önce bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

"Rusya-Ukrayna savaşı küresel ekonomide ciddi sorunlara yol açtı"

İki yıllık zorlu salgın süreci ve arkasından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı küresel ekonomilerde başta enflasyon gibi ciddi sorunlara yol açarken merkez bankaları bu sorunlara karşı sert ve hızlı adımlar attı.

Faiz artıranlar

Fed Ocak 2022'de yüzde 0,25 olan politika faizini bu süreçte yüzde 5,25'e, ve AB Merkez Bankası Haziran 2022'de eksi 0,5 olan faizi 3,25'e kadar yükseltti.

İngiltere Merkez Bankası da bu süreçte 10'un üzerinde faiz artırımına gitti.