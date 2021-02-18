IMF Türkiye Masası: Politika değişikliği enflasyonu kademeli olarak düşürecektir

Türkiye'de politika değişikliğinin enflasyonu kademeli olarak düşüreceğini söyleyen IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, bu durumun yatırımcı için hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, IMF'nin Türkiye yetkililerinden peş peşe önemli açıklamalar geldi.

Piyasaların gözlerini Merkez Bankası'ndan gelecek kararlara çevirdiği saatlerde IMF yetkilileri, Türkiye ekonomisinde değişen politikaların olumlu yansımaları olacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

"ENFLASYON KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK"

Uygulanan politikalarla enflasyonun kademeli olarak düşeceğini söylen IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği, enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir. Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor." dedi.

"YAPISAL REFORMLAR SALGININ ETKİLERİNİ HAFİFLETECEKTİR"

IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson ise, yapısal reformların salgının etkilerini azaltmaya yardımcı olacağını ifade etti.

Kelmanson, "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz. Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır." dedi.