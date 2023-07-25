IMF, Türkiye'nin 2023 büyüme tahminini yükseltti IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini 0,3 puan artırarak yüzde 3'e yükselirken 2024 büyüme tahminini yüzde 2,8'e düşürdü.

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IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2023 büyüme tahminini yükseltirken 2024 tahminini düşürdü.

Kurum, 2023 yılı için küresel büyüme tahminini de azalan riskler nedeniyle artırdı.

Küresel büyüme tahmini arttı

IMF, 2023 yılı için küresel büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 3'e yükseltti.

2024 tahminini değiştirmeyerek yüzde 3'te tuttu.

2023 küresel enflasyon tahmini düştü

IMF 2023 küresel enflasyon tahminini de yüzde 7'den yüzde 6,8'e düşürdü.

“ABD büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi”

Raporda, geçen yıl yüzde 2,1 büyüdüğü tahmin edilen ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 1,8 ve 2024'te yüzde 1 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF'nin Nisan ayındaki tahminlerinde, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6 ve 2024'te yüzde 1,1 büyüyeceği öngörülmüştü.

“Euro Bölgesi ekonomisi büyüme hızı gerileyecek”

Geçen yıl yüzde 3,5 olduğu tahmin edilen Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme hızının da bu yıl yüzde 0,9'a gerilemesinin beklendiği aktarılan raporda, bölge ekonomisinin 2024'te yüzde 1,5 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

IMF'nin Nisan ayındaki tahminlerinde, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 ve gelecek yıl yüzde 1,4 büyüyeceği öngörülmüştü.

Çin ekonomisinin büyüme tahmini değişmedi

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 5,2 ve 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,5 olarak korunduğu aktarıldı.

Hindistan’ın büyüme tahmini yükseltildi

Hindistan ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5,9'dan yüzde 6,1'e çıkarıldığı ve gelecek yıl için yüzde 6,3'te bırakıldığı kaydedilen raporda, Rusya ekonomisi ile ilgili büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 1,5'e çıkarılırken, gelecek yıl için değişim göstermeyerek yüzde 1,3 olduğu belirtildi.

“Gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi”

Raporda, bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisinin 2023 için yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıkarıldığı, 2024 yılı için yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indirildiği aktarıldı.