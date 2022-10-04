IMF’den Fed’e faizi artırmayın çağrısı

BM'nin ardından IMF de Fed'i politikalarında ihtiyatlı olmaya çağırdı. IMF Başkanı Georgieva, Fed'in bu ekonomik süreçte çok yüksek bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Koronavirüs pandemisi ve ardından Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası tüm dünyada ekonomik resesyon yaşanmaya devam ediyor.

Ülkeler bu resesyonu "şahin" adı verilen sıkı para politikalarıyla aşmaya çalışırken neredeyse tüm ülkeler faiz artırımına gitmeye devam ediyor.

Türkiye, tüm bu ülkelerin faiz artırımına yönelik ekonomik politikalarına rağmen sanayi ve ihracatın çarklarının dönmesi için faizi indirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin adımları diğer ülkeleri de harekete geçirdi

Türkiye'nin bu adımları başta ülkemizde muhalefet tarafından eleştirlirken, Türkiye'nin yaptığı politikanın benzer adımları diğer ülkelerde de atılmaya başlıyor.

BM faiz uyarısı yaptı

İlk olarak Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD); ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin, küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirdi.

BM'nin faiz açıklamalarının ardından önemli bir açıklama da Uluslararası Para Fonu (IMF)'den geldi.

IMF Başkanı uyardı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Suudi Arabistan ziyareti sırasında verdiği röportajda, doğru maliye politikalarıyla küresel durgunluğun önlenebileceğini belirtti.

Hükümetlerin maliye politikalarının para politikası sıkılaşmasıyla tutarlı olması halinde küresel resesyonun önlenebileceğine dikkati çeken Georgieva, ancak gelecek yıl resesyona girecek ülkelerin olabileceğini bildirdi.

IMF'den Fed'e ihtiyatlı ol çağrısı

Georgieva, Fed'e politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olma çağrısında bulunarak, Fed'in sorumluluğunun "çok yüksek" olduğunu ifade etti.

IMF Başkanı Georgieva'nın Fed'e yönelik çağrısının, Birleşmiş Milletler'in (BM) merkez bankalarını faiz artışlarını durdurmaya çağırmasının ardından gelmesi dikkat çekti.



