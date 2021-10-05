IMF'den, usulsüzlük iddialarına ilişkin inceleme sürüyor

IMF Başkanı Georgieva 2018 yılında yayınlanan iş yapma kolaylığı listesinde Çin’in üst sıralarda yer almasını sağlamak için personele baskı yapmakla suçlanıyor.

İş Yapma Kolaylığı Raporu, yabancı yatırımcıyı ülkelere yönlendirmek için kılavuz niteliği taşıyan bir listeyi ortaya koyuyor. Türkiye'nin de aldığı kararlar ve yapılaşmalarda sürekli yükselmeyi hedeflediği bu raporda Çin lehine baskı yapıldığı gündeme gelmişti.

Uluslararası Para Fonu İcra Kurulu, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da aralarında bulunduğu dönemin üst düzey banka yetkililerinin, personele baskı yaptığı iddialarının sahibi, hukuk bürosu Wilmer Hale'in temsilcileriyle görüştü.

2018 YILI İŞ YAPMA KOLAYLIĞI RAPORU'NDAKİ USULSÜZLÜK İDDİALARI İNCELENİYOR

IMF Sözcüsü Gerry Rice tarafından yapılan açıklamada, Dünya Bankası'nın 2018 yılı İş Yapma Kolaylığı Raporu'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi.

IMF İCRA KURULU VE HUKUK ŞİRKETİ GÖRÜŞÜYOR

IMF İcra Kurulu'nun, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu'ndaki veri düzensizliklerine yönelik soruşturmayı yürüten hukuk şirketi Wilmer Hale'in temsilcileriyle bir araya geldi. IMF İcra Kurulunun, konuyu Başkan Georgieva ile de görüşeceği kaydedilen açıklamada, kurulun kapsamlı, objektif ve zamanlı bir inceleme yapmakta kararlı olduğu vurgulandı.

İŞ YAPMA KOLAYLIĞI RAPORU'NUN YAYINLANMASI DURDURULMUŞTU

Dünya Bankası, 16 Eylül'de, veri düzensizliklerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda üst düzey banka yetkililerinin, Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığının belirlenmesi üzerine, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun yayınlanmasına devam edilmeyeceğini açıklamıştı.

SORUŞTURMADA GEORGIEVA'NIN PERSONELE BASKI YAPTIĞINI TESPİT EDİLDİ

Raporun 2018 ve 2020 yıllarına ilişkin sayılarındaki veri düzensizliklerine yönelik soruşturma sonucunda, aralarında Georgieva'nın da bulunduğu dönemin üst düzey banka yetkililerinin, Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığı tespit edilmişti.