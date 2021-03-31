IMF'ye göre seyircisiz olimpiyatlar, Japonya'nın ekonomisine zarar vermeyecek

IMF Başkanı Georgieva, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Oyunları, Japonya'nın salgınla mücadelesi ve uluslararası ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Tokyo Olimpiyatları'nın deniz aşırı seyircisiz düzenlemenin, Japonya ekonomisinin toparlanmasını beklenenin aksine olumsuz etkilemeyeceğini bildirdi.

Kyodo ajansına konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, turnuvanın koronavirüs sebebiyle ülke dışından seyircisiz düzenlenecek olmasına yönelik olarak, "Ekonomik etki açısından oldukça küçük olacaktır. Bazı hesaplamalar yaptık ve vardığımız sonuca göre Japon toparlanmasına zarar vermeyecek." dedi.

“JAPONYA EKONOMİSİ, OYUNLARDAN ELDE EDİLECEK GELİRLERE ‘BAĞIMLI’ DEĞİL”

Buna karşın ülke içinde milyonlarca seyircinin oyunları takip edeceğine dikkati çeken Georgieva, "çok yönlü ve hareketli" şeklinde nitelediği Japonya ekonomisinin, oyunlardan elde edilecek gelirlere "bağımlı" olmadığını söyledi.

"JAPONYA, KORONAVİRÜSÜN EKONOMİDEKİ ETKİLERİNE KARŞI MALİ DESTEK MÜDAHALESİNİ GÜÇLÜ YÜRÜTÜYOR"

Georgieva, salgının ülke çapında oluşturduğu sağlık krizi ve tetiklediği ekonomik gerilemeye karşı Japonya'nın "mali teşvik ve parasal genişleme" müdahalesini "güçlü, süratli, etkili" şeklinde niteledi.

TOKYO'DA OLİMPİYATLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Japonya hükümeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo Metropol Valiliği ve Organizasyon Komitesinin 20 Mart'taki çevrim içi toplantısında, salgın sebebiyle oyunlara yurt dışından seyirci kabul edilmeme kararı alınmıştı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.