İmitasyon takıya ilgi arttı, fiyatı katlandı Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte imitasyon takıya ilgi, geçen yıla oranla 2 kat arttı. İmitasyon ürünlerin satışını yapan esnaf, “İmitasyon bileklik 50 liradan 100 liraya, kolye, küpe, bileklik gibi setlerin fiyatı da 500 liradan 3 bin liraya yükseldi” dedi.

DHA

Mayıs ayına girildi, düğün sezonu açıldı…

Evlenecek çiftlerin ilk uğradığı yer de kuyumcular oldu.

Altın fiyatlarını araştıran aileler, gerçeğine birebir benzeyen imitasyon takılara rağbet göstermeye başladı.

İmitasyona da zam geldi

Kolye küpe, bilezik ve yüzüğün yer aldığı set takımlarından, gerçeğiyle aynı görünüme sahip ziynet eşyalarına farklı imitasyon takıların satıldığı mağazalarda, son dönemde müşteri hareketliliği arttı.

İmitasyon takılara ilginin artması, fiyatlarına da yansıdı.

Çoğunlukla Çin'den ithal edilen imitasyon takıların fiyatı geçen yıla göre 2 kat yükseldi.

Çeyrek altın 100 lira oldu

Genellikle düğün yapacakların satın aldığı bileziğin fiyatı 50 liradan, 100 liraya çıktı.

Geçen yıl 500 liradan satılan en pahalı bileziğin fiyatı, bu sene 1000 lira oldu.

Geçen yıl modeline göre 250 ile 550 liradan satılan set takılar, 400 ile 3 bin liradan alıcı buluyor.

İmitasyon takılar arasında tam, çeyrek ve cumhuriyet altını en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

Mağazada çeyrek altının imitasyonu 100 liradan alıcı buluyor.

Esnaf mutlu: Talep artıyor

Antalya'da 20 yıllık esnaf Sevim Karaca, yüzükten kolyeye, küpeden bileziğe, gelin tacından hasır bilekliklere kadar bir kuyumcuda bulunabilecek her çeşitten ürün grubunun birebir kopyasını satıyor.

Müşterilerinin çoğunlukla fazla sayıda bilezik satın almayı tercih ettiğini anlatan Sevim Karaca, “Düğün sezonu başladı. İmitasyon takıya talep çok. Kolye, bilezik, bileklik, set takımlarına yönelik müşterilerden çok istek var. Düğünlerde mahcup olmamak için takmak isteyen, gündelik hayatında takıyı sevenlerin çok ilgisi var. Geçen seneye göre fiyatlar 2 kat arttı. Müşterinin beğenisine göre 100 liradan 1000 liraya bilezik var. Takı seti fiyatları 3 bin liraya kadar yükseldi. Birkaç senedir imitasyon takıya talep sürekli artıyor.” diye konuştu.