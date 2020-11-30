İndirimli satışlarda etiket ile kasa fiyatlarına dikkat

Salgın hastalıkla mücadele devam ederken, bir yandan da mağazaların, özellikle internet üzerinden satış yapan sitelerin indirimli satışları ve bunlara ilişkin tanıtımlar, tüm hızıyla devam ediyor.

Kasım ayı içerisinde başlayan ve adına “Çılgın indirimler, alışveriş çılgınlığı ya da muhteşem Cuma indirimleri” denilen indirimli satışlar ile firmalar, daha çok satış yapmayı, mevcut stoklarını eritmeye çalışıyorlar.

İNDİRİMLİ SATIŞLARA DAHA AZ İLGİ

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Bu yıl, salgın hastalığın etkisi, yaşanan sağlık sorunları ve vatandaşların sağlık ve gıda harcamalarına öncelik vermesi gibi nedenlerle, geçtiğimiz yıla nazaran indirimli satışlara daha az ilgi gösterildiğini belirtiyor.

“İndirimli satış dönemlerinde, tüketicilerin, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri, daha düşük fiyatla satın almalarını, onların ekonomik çıkarlarının korunması açısından olumlu değerlendiriyoruz.” diyen Küçük’e göre ayrıca, indirimlerin neredeyse sürekli hale gelmesi ve indirimli fiyatlara duyulan güvensizlik, indirimli satışlara olan ilgiyi gittikçe azaltıyor.

"ETİKET FİYATINA DİKKAT"

Küçük konu ile ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Keşke mal ve hizmetler, daha ucuz ve gerçek indirimli fiyatlardan üzerinden satılsa. İndirimli satış dönemlerinde, özellikle çok çeşitli ürün satan mağazalarda, satışa sunulan ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatları farklı olabiliyor. Yapılan fiyat değişiklikleri, kasa fiyatı ile uyumlu hale getirilmeyebiliyor. Bazen aksi durumlar da oluyor. Kasa fiyatı ucuz, etiket fiyatı daha pahalı olabiliyor.

Örneğin, etiketinde indirimli fiyatı 150 lira olan bir giysiyi beğenip satın almaya karar veriyorsunuz, ödeme için kasaya gittiğinizde, kasada ürünün etiketi okutulduğunda fiyatı 400 lira çıkabiliyor. Bu tür durumlarda bazı mağazalar hemen tüketici lehine işlem yaparken, bazen de teknik sorunlar ya da işlerin yoğunluğunu gerekçe gösterilerek, mağaza avantajları korunmak istenebiliyor.”

"YASA TÜKETİCİ LEHİNE

Tüketicilerin temel kanunu niteliğindeki yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesinde konuya ilişkin yasal düzenleme bulunuyor. Kanun’un 54/2. maddesinde “Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda, tüketici lehine olan fiyat uygulanır.”

"ETİKET FİYATI İLE KASA FİYATI FARKLI OLURSA"

Küçük bu durumda yasa metnindeki “Tüketici lehine olan fiyat uygulanır” ibaresine hatırlatarak “Etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması halinde, hangi fiyat düşükse, tüketiciye düşük olan fiyat uygulanacaktır. Örneğin, tüketiciden etikette yazılı bulunan 150 liranın tahsil edilmesi gerekmektedir. Etikette 150 lira fiyat yazılı iken kasada 100 lira fiyat çıkması halinde ise, bu kez tüketiciden 100 liranın tahsili gerekecektir.

"BİZLER NE YAPMALIYIZ"

Kasada ödeme sırasında öncelikle fatura ya da fişe yansıyan fiyatları mutlaka kontrol ve takip etmeliyiz. Etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılığı tespit etmemiz halinde, hemen kasiyere itiraz ederek, fiyatın düzeltilmesini ve bizim lehimize olan düşük fiyatın uygulanmasını talep etmeliyiz. Gerekirse mağaza yetkilileri ile görüşüp, itirazımızı hemen orada yapmalıyız.

Talebimizin kabul edilmemesi halinde, gün ve saat belirtilerek, satın aldığımız ürünün etiket fiyatının fotoğrafını çekerek, fatura ya da fişimiz ile birlikte, aradaki fark tutarın iadesi maddi zararlarımızın tazmini amacıyla, ikametgâhımızın ya da alışveriş yaptığımız mağazanın bulunduğu yer Kaymakamlık Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat etmeliyiz.”