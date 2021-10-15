İnekler olmadan gerçek süt ürünleri üretiliyor

ABD'nin California eyaletine bağlı Perfect Day şirketi, ineklerin DNA'sını kullanarak süt ve süt ürünleri üretiyor.

Bill Gates'in “İklim Felaketi Nasıl Önlenir” adlı kitabının tanıtımı sırasında yaptığı konuşmasında küresel ısınmadaki payından dolayı gelişmiş ülkelerin hayvan yetiştiriciliğini bırakıp yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

Yapay et üretimi çalışmalarının ardından, yeni bir gelişmeyle inekler olmadan süt ve süt üretimine de başlandı.

CNN'nin haberine göre, California merkezli Perfect Day'in kurucu ortağı Ryan Pandya, inek sütündeki proteinle "moleküler olarak özdeşleşen" olan süt proteini yapmak için mantarları kullandığını söylüyor.

''SÜTÜN İÇİNDE NE OLDUĞU SORUSUYLA İLGİLENDİK''

Ayrıca bu yenilikçi girişimle, peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri yapmak için kullanılabileceği anlamına geliyor.



Pandya, araştırmanın temelinde, "Bitki bazlı sütlerde bir şekilde eksik olan inanılmaz çok yönlülük ve beslenme sağlayan sütün içinde ne olduğu sorusuyla ilgilendik" diyor.

İNEK SÜTÜNDEKİ GEN MANTARA ENJEKTE EDİLİYOR

Perfect Day, inek sütündeki peynir altı suyu proteinini kodlayan geni bir araya getirdi ve bir mantarın içine enjekte etti.

Mantar, fermantasyon tanklarında yetiştirildiğinde, peynir altı suyu proteini üretir ve bu protein daha sonra süzülür ve kurutularak peynir ve dondurma gibi ürünlerde kullanılan bir toza dönüştürülür ve bu ürünler halihazırda ABD ve Hong Kong'un market raflarında yerini almaktadır.



Pandya, "Hala süt ürünlerini seven, ancak kendileri, gezegen ve hayvanlar için bu konuda daha iyi hissetmek isteyen insanlar için" diyor.

''VEGAN DOSTU''

Perfect Day'in proteini laktoz, hormon veya kolesterol içermemesine rağmen, süt alerjisi olan kişiler için uygun değildir. Ancak süreç hayvan içermediği için Pandya ürünü "vegan dostu" olarak tanımlıyor.

YÜZDE 97 DAHA AZ SERA GAZI ÜRETİYOR

Pandya, bu yöntem için inekleri denklemden çıkararak süt üretimi "çok daha verimli" diyor.

Geleneksel mandıralara göre %97'ye kadar daha az sera gazı emisyonu üretiyor.

ŞİRKET SÜT ÜRÜNLERİNİ PİYASAYA SÜRDÜ

Perfect Day, 2020'de The Urgent Company ile Brave Robot dondurmasını piyasaya sürdü ve ürünlerini ABD'deki 5.000 mağazada satışa sunmak için dondurma markaları N!ck's ve Graeter's ile ortaklık kurdu.



Şirket, Hong Kong'un Buz Devri dondurmalarında kullanılan ve normal süpermarket markalarına benzer tada sahip proteiniyle uluslararası bir pazara ulaşıyor ve bazı bitki bazlı süt alternatiflerinin aksine, hindistancevizi, muz veya diğer temel tatlar yok.



Pandya, geliştirilmekte olan bir sonraki ürünün 2021'de piyasaya sürülecek olan krem peynir olduğunu söylüyor.

HIZLA BÜYÜYEN BİR PAZAR

Perfect Day, sürdürülebilir süt ürünleri çözümleri için bilim arayan tek şirket değil. California'da kurulan New Culture, fermantasyon süreciyle inek içermeyen peynir ürünleri de geliştiriyor ve TurtleTree Labs, kültürlenmiş hücrelerden insan sütü de dahil olmak üzere süt üretiyor.



Alternatif proteinlerde inovasyonu artırmayı amaçlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Good Food Institute'un rakamlarına göre, 2020'de fermente alternatif proteinlere 590 milyon dolar yatırım yapıldı ve bunun 300 milyon doları Perfect Day'e gitti.



Asya Pasifik'teki İyi Gıda Enstitüsü'nün genel müdür vekili Mirte Gosker, bitki bazlı sütün 2020'de ABD süt satışlarının %15'ini oluşturduğunu ve büyümesinin beklendiğini söylüyor.

Gosker, şirketler için bir zorluk düzenleyici onay almak, diğeri ise yenilikçi ürünlerin daha yüksek fiyatıdır, diyor. Perfect Day'in dondurması, Häagen-Dazs veya Ben & Jerry's gibi üst düzey markalarla hemen hemen aynı fiyata satılıyor.

''DAHA NAZİK VE DAHA YEŞİL BİR YOL GELİŞTİRİYORUZ''

Birçok ülke gıda teknolojisi inovasyonunu geliştirmeye heveslidir. Gosker, Perfect Day'in yakın zamanda hükümet destekli bir kurumla bir araştırma ve geliştirme laboratuvarı kurduğu Singapur'un "düzenleyici çerçevesiyle öncülük ettiğini" söylüyor. "Hükümetlerin desteği burada, açık erişimli Ar-Ge'ye ve altyapıya yatırım yapmak için büyük bir rol oynuyor" diye ekliyor.



Pandya, girişimin ayrıca Kanada, Hindistan ve Avrupa'da düzenleyici onay aradığını ve süt endüstrisinde ortaklar aradığını söyledi.



Pandya, "En sevdiğiniz yiyecekleri süt ürünleri reyonundan başlayarak yapmak için daha nazik ve daha yeşil bir yol geliştiriyoruz ve bunu tek başımıza yapamayız" diyor.