ING, dolar/TL tahminlerini açıkladı: Kademeli artış bekleniyor

ING Global, dolar/TL kuruna ilişkin beklentisini paylaştı.

Açıklanan tahminler, önceki öngörülere göre yükselişe işaret etti.

1, 3, 6 ve 12 aylık tahminlerin yer aldığı raporda kurun kademeli olarak artacağına işaret edilirken "Merkez Bankası’nın TL’de hızlı bir değer kaybına izin vermesi muhtemel değil." denildi.

RAPOR YAYIMLANDI

ING Global, dolar/TL kuruna ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Bankanın raporuna göre, önümüzdeki dönemlerde kurun kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.

DOLAR/TL’NİN 12 AY İÇİNDE 50 LİRAYA ULAŞACAĞI TAHMİNİ

Yeni tahminlere göre, dolar/TL’nin 1 ay içinde 41,70, 3 ay içinde 43,60, 6 ay içinde 45,90 ve 12 ay içinde 50,25 seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

Temmuz ayında analistlerin öngörüleri sırasıyla 1 ay için 41,21, 3 ay için 43,00, 6 ay için 45,17 ve 12 ay için 47,03 seviyelerindeydi.