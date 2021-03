İngiliz basını: Türkiye, İngiltere'den turistleri ağırlamaya hazırlanıyor

2020 yılında salgına rağmen turizmde başarılı bir sınav veren Türkiye, bu yıl yeniden İngiliz turistleri ağırlamak için geri sayıma geçti.

Türkiye, geçen yıl koronavirüs salgını döneminde şartları sağlayan konaklama tesisleri, restoranlar ve taşıtlara güvenli turizm sertifikası sağladı.

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sayesinde pandemi sürecinde turizm sezonu başarılı geçti.

Sertifika alan firmalar düzenli olarak denetlenirken, otellerde vaka riski en aza indirildi.

İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesindeki tüm koronavirüs kısıtlamalarını 21 Haziran itibarıyla kaldırmayı hedeflediklerini duyurmuş, Türk turizmciler tatilcilere planlama için zaman sağlamak üzere güvenli seyahat imkanıyla ilgili değerlendirmelerin 12 Nisan'a kadar duyurulacağı açıklamıştı.

İngiliz basınından The Sun gazetesi, koronavirüs aşılamasına sonradan başlayan Türkiye'nin İspanya ve Yunanistan'ı geride bıraktığına, ülkede şimdiye kadar 8.45 milyondan fazla doz uygulandığına dikkat çekti.

YUNANİSTAN VE İSPANYA, TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE

Buna karşılık, Yunanistan'da 885 bin doz, İspanya'da 3.6 milyon doz uygulandığı belirtildi.

Ankara ile Londra arasındaki dış seyahatlere ilişkin görüşmelerin sürdüğü, İngiliz turistlerin büyük olasılıkla haziran ayından itibaren Türkiye'ye seyahat etmeye başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

İNGİLİZ TURİSTLERE KONAKLAMA SEÇENEKLERİ

Gazete, bazı yabancı turizm şirketlerinin İngiliz turistler için sunduğu konaklama seçeneklerini, "Dalaman'da 7 gece 269 sterlinden (2724 TL), Alanya'da 7 gece her şey dahil 199 sterlinden (2015 TL), Marmaris'te 7 gece her şey dahil 432 sterlinden (4376 TL), Bodrum'da 7 gece her şey dahil 685 sterlinden (6938 TL) başlayan fiyatlarla." şeklinde duyurdu.

Bir Türk turizm yetkilisinin görüşlerine yer verilen haberde, ülkedeki turizm sektörünün geçen yıl "önemli bir sınavı geçtiği", halihazırdaki koronavirüs tedbirlerinin 2021 yazında turizm üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, il bazında kademeli normalleşmeye geçileceğini duyurduğu anımsatıldı.