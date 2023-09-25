İngiliz hane halkı gelirlerinden 1.400 sterlin kayıp Ülkelerin büyümelerindeki gerileme vatandaşlarının gelirini azaltan önemli bir etmen.

AA

İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation, “Birleşik Krallık ekonomisi, nasıl ve niçin daha dinamik hale getirilmeli” başlıklı bir rapor yayınladı.

Raporda, 2008 küresel ekonomik krizinden bu yana geçen 15 yıllık dönemde ülke ekonomisinin kriz öncesindeki büyüklüğüne kıyasla yüzde 4 küçülmüş durumda olduğu kaydedildi.

Raporda, İngiliz ekonomisinde son 15 senede yaşanan büyüme kaybının hane halkı başına yıllık zararının maliyeti verildi.

"Yıllık 1.400 sterlin kayıp yaşandı"

Resolution Foundation’ın Araştırmalar Direktörü Greg Thwaites, raporda şu değerlendirmeyi paylaştı:

İngiliz ekonomisi, son 15 yılını büyük bir krizden diğerine mücadele ederek geçirdi. Ekonomimiz büyük İngiliz yavaşlamasından muzdarip. Son 15 yılda ekonomideki büyüme kaybı, hane halkı gelirlerinin yıllık 1.400 sterlin seviyesinde azalmasına neden oldu.

"Ekonomi değişimi teşvik edilmeli"

Düşünce kuruluşunun raporunda, politika yapıcıların, vergi ve refah reformlarından rekabet politikasına kadar ekonomik değişimi kucaklamaya ve teşvik etmeye başlamaları bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)