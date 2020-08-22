İngiliz medyasında Türkiye'nin doğalgaz keşfi: Tarihi bir adım

İngiliz basını, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos’ ta yaptığı açıklamada Türk milletine 'müjde' vereceğini açıklamıştı.

Erdoğan'ın dün Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurnması, İngiliz basınında yoğun ilgi gördü.

BBC: "TÜRKİYE'NİN BUGÜNE KADAR Kİ EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİ"

İngiltere’nin önde gelen basın kuruluşlarından BBC, "Türk sondaj gemisi Karadeniz’de büyük bir doğalgaz rezervi keşfetti" başlığıyla yaptığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm testleri ve mühendislik çalışmalarının tamamlandığını ve Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük doğalgaz keşfi olduğunu ifade ettiğini belirten BBC, üretim hedefinin 2023 olduğunu yazdı.

REUTERS: "TÜRKİYE'NİN 20 YILLIK İHTİYACINA DENK"

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı Erdoğan’ın Karadeniz’de önemli gaz kaynakları bulunduğunu açıklaması üzerine Türkiye’nin enerji ithalatına neredeyse ihtiyaç duymayacağı bir keşif yaptığını belirtti.

Reuters, bulunan rezervin Türk enerji şirketlerinin hisselerini artıracağını ve Türk lirasının tekrar yükselmesini sağlayacağını yazdı. Türkiye’nin sondaj gemisi Fatih’in Temmuz ayının sonundan bu yana Batı Karadeniz’de Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirten Reuters, beklenen doğalgaz rezervinin Türkiye’nin yaklaşık 20 yıllık ihtiyacını karşılayacağını öne sürdü.

FT: "EKONOMİ VE GÜVENLİK İÇİN TARİHİ BİR ADIM"

İngiliz Financial Times gazetesi, "Türkiye Karadeniz’de büyük doğalgaz keşfini selamlıyor" başlığı ile verdiği haberinde Erdoğan’ın Türkiye’nin Karadeniz’de büyük bir doğalgaz keşfi yaptığını okuyucularına duyurdu. Financial Times, yapılan keşfin ülke ekonomisine ve enerji güvenliği için tarihi bir adım olduğunu belirtti.