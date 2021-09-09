İngiliz parlamentosu tartışmalı vergi artışını kabul etti

İngiltere'de parlamento, vergi mükelleflerinin ulusal sigorta katkılarına yüzde 1,25 artış yapılmasını öngören tasarıyı onayladı.

İngiltere'de ek vergi toplanarak sağlık alanında ve sosyal bakım sorunlarının gidelirmesinde kullanılacak.

Bu anlamda İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada, vergi mükelleflerinin ulusal sigorta katkılarına yüzde 1,25 artış yapılmasını öngören tasarı 248'e karşı 319 oyla kabul edildi.

37 MİLLETVEKİLİ TASARIYA 'HAYIR" DEDİ

Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey'in de olduğu 37 Muhafazakar Parti milletvekili ya hayır oyu kullandı ya da oylamaya katılmadı.

VERGİNİN AMACI HASTANELERDEKİ BEKLEME SÜRESİNİ AZALTMAK

Hükümet, yeni "sağlık ve sosyal bakım vergisi" ile elde edilecek yıllık tahmini 12 milyar sterlinin, koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde artan bekleme sürelerinin azaltılması için kullanılacağını belirtti.

Nisan 2022'den itibaren ulusal sigorta katkı paylarının yüzde 1,25 artırılacağını öngören tasarı, Lordlar Kamarası'nda kabulü ve Kraliçe'nin imzasının ardından yasalaşacak.

"SOSYAL BAKIM SORUNLARI ÇÖZÜLECEK"

Pazartesi günü tasarıyı sunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yapılacak vergi artışıyla ülkedeki uzun vadeli sosyal bakım sorunlarının da çözüleceğini savunmuştu.

MUHALEFET VATANDAŞTAN KESİNTİ YAPILMASINA KARŞI

Muhalefet, düzenlemenin düşük gelirli kişilerin gelirlerinden daha fazla kesinti anlamına geldiğini, bunun yerine zenginlerden daha fazla vergi alınarak sorunun çözülebileceğini ifade etmişti.