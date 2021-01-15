İngiliz Ticaret Odası: Türkiye, büyüme potansiyeli yüksek bir ülke

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt, Türkiye'yi büyüme potansiyeli yüksek bir ülke olarak gördüklerini ifade ederek ticaret anlaşması ile ilgili görüşlerini aktardı.

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt, "Türkiye'yi büyüme potansiyeli yüksek bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye, teknolojide oldukça önemli bir oyuncu olma yolunda çok hızlı bir ilerleme kaydediyor." dedi.

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, gelecek yıllarda Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminde artışlar görüleceğinden emin olduğunu belirterek, "Türkiye'yi büyüme potansiyeli yüksek bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye, teknolojide oldukça önemli bir oyuncu olma yolunda çok hızlı bir ilerleme kaydediyor." dedi.

“TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK’IN İMZALADIĞI SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GENİŞ KAPSAMLI”

Gaunt, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile ticari ilişkileri ve daha önce sahip olduğu anlaşmaları güvence altına aldığını söyledi.

STA’nın bir süreklilik anlaşması olduğunu, bu nedenle, daha önce sahip olunan tüm anlaşmaları kapsadığını dile getiren Gaunt, “Yani daha büyük ölçüde, her zamanki gibi iş olacak. Artık ticari ilişkimizi ileriye dönük olarak geliştirebileceğimiz sürdürülebilir sağlam bir platforma sahibiz. Evet, bu çok kapsamlı bir anlaşma.” dedi.

“TÜRKİYE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ OLMASINI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORDUK”

Son 2 yıldır Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının olmasını sağlamak için çalıştıklarını anımsatan Gaunt, “Bunu yapmamızı engelleyen tek mesele İngiltere'nin AB ile olan Serbest Ticaret Anlaşmasıydı. Birçok Türk şirketi bu anlaşmanın olmayacağı konusunda endişeliydi.” ifadelerini kullandı.

“BU TİCARİ İLİŞKİ, HER İKİ ÜLKE İÇİN KARŞILIKLI OLARAK FAYDALI”

Gaunt, Türkiye'nin İngiltere ile ticaret fazlasının olduğunu dile getirerek, “Bu ticari ilişki Türkiye için İngiltere'ye olduğundan daha faydalı, her iki ülke için karşılıklı olarak faydalı olmadığı anlamına gelmiyor. Bu yüzden bu anlaşmayı yapmamız konusunda çok endişeliydik.” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE, İNGİLTERE İHRACATINDA 21’İNCİ EN BÜYÜK PAZAR”

İngiltere’nin, Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı olduğuna işaret eden Gaunt, “Bu nedenle Türkiye'nin gelecekteki ekonomisi için kritik önem taşır. Türkiye aynı zamanda İngiltere ihracatında 21’inci en büyük pazardır. İki ülke arasında pek çok tarihsel ilişki var.” şeklinde konuştu.

“MÜZAKERELER DEVAM EDECEK”

Gaunt, Serbest Ticaret Anlaşmasının bir başlangıç olduğuna dikkati çekerek, “Bunun genişletilme kapsamı olan bir süreklilik anlaşması olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde iki yılık bir zaman dilimi var. Bu süreç iki ülkenin ikili ticari ilişkilerini geliştirmesi açısından önem arz ediyor. Birçok sektör bu anlaşmaya dahil edilebilir. Dolayısıyla müzakereler durmadı, müzakereler devam edecek.” dedi.

"BİRLEŞİK KRALLIK'IN DİĞER ÜLKELERLE YAPTIĞI SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ ÜLKEDEKİ TÜRK FİRMALARINA DA FAYDALARI OLACAK"

Gaunt, Serbest Ticaret Anlaşması ile önceliklerinin 19 milyar sterlinlik ikili ticari hacmini korumak olduğunu vurgulayarak, "Ticaret değerinde son 5-6 yıldır artan bir trend olduğunu görüyoruz. Hiç şüphe yok ki bu artış devam edecektir." dedi.

“TÜRKİYE İLE TİCARET BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK”

Türk firmalarıyla çalışma ve bu alanlarda yeteneklerini geliştiren Türk firmalarına yatırım yapma fırsatı gördüklerinin altını çizen Gaunt, "Türkiye ile ticaret büyümeye devam edecek. Birleşik Krallık dünyadaki diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarını geliştiriyor, bunun İngiltere'ye yatırım yapan Türk firmalarına da faydaları olacak.” dedi.

Gaunt, Türk ve İngiliz şirketlerinin savunma ve savaş uçakları alanında iş birlikleri yaptığını anımsatarak, “Bu iş birlikleri devam edecektir. Birleşik Krallık, dünya çapında büyük bir savunma ihracat pazarına sahip. Önde gelen savunma üreticilerinden biriyiz.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE'NİN YABANCI YATIRIMA İHTİYACI VAR”

Gaunt, Türkiye'nin kesinlikle yabancı yatırıma ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu yatırımları yapmaya hazır olacak İngiliz şirketlerinin herhangi bir sıkıntısı olacağını sanmıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği reformların olması gerekiyor. Evet, şu anda oldukça olumlu bir atmosfer var. Pozitifliğin devam edeceğini düşünüyorum. İki yıllık zaman aralığında ve mevcut anlaşmamızı nasıl güçlendirip daha fazla nasıl değer katabileceğimize bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.